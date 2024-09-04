Мажилисмен раскритиковал кадровую политику Минсельхоза

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы проблемы развития сельского хозяйства связывает с кадровой политикой профильного министерства, в частности, речь идет о компетенции чиновников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил сегодня на пленарном заседании Мажилиса, передает специальный корреспондент Kazpravda.kz 

«Мой депутатский запрос связан с ситуацией, сложившейся в одной из ключевых служб министерства сельского хозяйства страны – Комитете ветеринарного контроля. Не даром говорят: врач лечит человека, ветеринар – человечество! При всей важности данной сферы позиция руководителя этого ведомства остается вакантной на протяжении полутора лет! Считаю, что подобная практика не допустима», - отметил мажилисмен. 

По его мнению, это весьма ощутимо отражается на ситуации в стране, сказывается на экспорте и импорте сельхозпродукции, представлении интересов Казахстана за рубежом, усложняет или затягивает по времени решение многочисленных вопросов, которые постоянно возникают.  

«Пример - подготовка к борьбе с распространением саранчи, которая оказалась, по суди дела, проваленной. Именно такой вывод напрашивается, исходя из того, что площадь распространения насекомых в этом году увеличилась на 1 млн гектар и составила 2,5 млн га. Защитные мероприятия оказались не везде эффективными, позволив саранче отложить кубышки, увеличив потомство прожорливых насекомых», - констатировал депутат. 

Он напомнил, что МСХ заложило в бюджет на противосаранчовую обработку 4,2 млрд тенге. Между тем, правительство было вынуждено выделить из резерва еще 4 млрд тенге.

«Логично возникает вопрос, как получилось, что реально пришлось удвоить финансирование? Кто понес наказание за это? Не является ли причиной то, что руководителем ключевого Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК назначили финансиста с опытом работы в финансовых институтах «КазАгро». Вполне можно предположить, что в силу своей специализации он мог не знать, что такое саранча, и как нужно с ней бороться», - возмутился мажилисмен. 

Он считает, что аналогичная ситуация может сложиться и в ветеринарии, где уже полтора года нет председателя. 

«Не совсем понятно, в чем причина? Знаю, что несколько кандидатов направляли на согласование, однако, видимо, они не прошли согласование. Значит ли это, что в стране не осталось профессионалов, способных возглавить важное направление.  Или причина в системе подбора и отбора кадрового резерва, или согласования», - отметил он. 

Депутат требует назначить на вакантную должность председателя комитета ветеринарного контроля компетентного 
и ответственного специалиста, рассмотреть ситуацию с укомплектованием штата, разобраться в причинах работы Комитета без руководителя, а также упростить процедуру кадрового отбора и согласования кандидатур на должность председателей комитетов, усилив ответственность профильного министра за подбор и расстановку кадров.

#мажилис #депутат #АПК #критика

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