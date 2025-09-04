Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его мнению, в НИШ приняли смелое и правильное решение - ограничить использование смартфонов в школах. Это непростой и непопулярный шаг, сообщает Kazpravda.kz

«Подобные инициативы становятся все более распространенными в Казахстане: по всей стране все больше школ вводят такие правила, несмотря на то, что не все родители и ученики сразу воспринимают их с пониманием. Международный опыт подтверждает этот тренд. Во многих ведущих школах среднего образования за рубежом такие запреты действуют уже давно, и приносят ощутимые результаты», – написал мажилисмен в Facebook.

Также он добавил, что в ряде европейских стран они закреплены на законодательном уровне.

«По данным ЮНЕСКО, к концу 2024 года 40 % образовательных систем в мире уже ввели официальные нормы по ограничению смартфонов в школах. И это не борьба с технологиями, а стремление создать среду, где ничто не отвлекает от учебы и живого общения. А что думаете вы? Поддерживаете ли такие меры в казахстанских школах?» – говорится в тексте публикации.

Напомним, ранее Австрия ввела запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране.