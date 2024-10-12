Мажилисмены предлагают ввести два тарифа на газ

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Законопроект инициирован депутатами Мажилиса во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана в 2023 году. Поправки коллегам представила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева. Она сообщила, что в числе основных направлений проекта – внедрение системы бережливого потребления среди бытовых потребителей.

– Предлагаются два вида тарифов. Первый – в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй – при потреблении свыше установленных норм: в таком случае будет применяться повышающий коэффициент – 1,3. Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким. В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утверж­денных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии, – рассказала Екатерина Смышляева.

Кроме того, законопроектом детализируются категории потребителей с учетом расчетной суммарной мощности установленного газопотребляющего оборудования. В действующем законодательстве они делятся на два типа: коммунально-бытовые и промышленные. Для правовой определенности вводятся точные объемы потребления газа для каждой категории.

Еще одна новелла касается строи­тельства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из государственного бюджета. Национальная компания QazaqGaz будет не только принимать объекты на баланс по завершении строительства, но и согласовывать проектную документацию и осуществлять техническое сопровождение проектов всех этапов строительства таких объектов.

А для беспрерывной и точной работы системы бережливого потребления необходимо обеспечить прозрачный и качественный учет потребляемого природного газа. Для этого внедряются приборы учета газа с дистанционной передачей данных. Они позволят в реальном времени отслеживать пределы потребления и сократить потери газа, обеспечить прозрачность его реализации, а также усилить безопасность.

– Без таких приборов учета нет никакого смысла в этой системе, – отметила Екатерина Смышляева.

Между тем ее коллега Бактыкожа Измухамбетов считает, что, прежде чем считать газ, следует начать проверять безопасность его использования.

– У нас регулярно то газовые баллоны взрываются, то люди травятся, – заявил он. – Катастрофических ситуаций очень много, никто не контролирует наличие датчиков и их исправность. Раньше, например, существовали газовые инспекции, а сейчас этим занимаются то ли МЧС, то ли еще какие-то структуры, которые не могут обеспечивать газовую безопас­ность! Мне кажется, что, прежде чем рассматривать тариф по газу, нужно обеспечить безопасность людей. Это важнее, чем тарифы, – считает мажилисмен.

Однако Екатерина Смышляева напомнила, что система проверки все-таки существует, хоть и находится на рынке, и организации, которые осуществляют проверку газовой системы страны, проходят сертификацию. Но согласилась с тем, что на этом рынке все еще «молодо-зелено».

– Ранее был на рынке перекос: была серьезная частная монополия, а сегодня частные контролеры только формируются. Это запутанная история, но по факту мы сейчас имеем незрелый, молодой рынок тех, кто контролирует безопасность, – сказала Смышляева.

Обсуждение поправок продолжится на заседаниях рабочей группы.