Мажилисмены предлагают ввести два тарифа на газ

Данная инициатива позволит гражданам экономнее расходовать голубое топливо.
Законопроект инициирован депутатами Мажилиса во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана в 2023 году. Поправки коллегам представила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева. Она сообщила, что в числе основных направлений проекта – внедрение системы бережливого потребления среди бытовых потребителей.
– Предлагаются два вида тарифов. Первый – в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй – при потреблении свыше установленных норм: в таком случае будет применяться повышающий коэффициент – 1,3. Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким. В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии, – рассказала Екатерина Смышляева.
Кроме того, законопроектом детализируются категории потребителей с учетом расчетной суммарной мощности установленного газопотребляющего оборудования. В действующем законодательстве они делятся на два типа: коммунально-бытовые и промышленные. Для правовой определенности вводятся точные объемы потребления газа для каждой категории.
Еще одна новелла касается строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из государственного бюджета. Национальная компания QazaqGaz будет не только принимать объекты на баланс по завершении строительства, но и согласовывать проектную документацию и осуществлять техническое сопровождение проектов всех этапов строительства таких объектов.
А для беспрерывной и точной работы системы бережливого потребления необходимо обеспечить прозрачный и качественный учет потребляемого природного газа. Для этого внедряются приборы учета газа с дистанционной передачей данных. Они позволят в реальном времени отслеживать пределы потребления и сократить потери газа, обеспечить прозрачность его реализации, а также усилить безопасность.
– Без таких приборов учета нет никакого смысла в этой системе, – отметила Екатерина Смышляева.
Между тем ее коллега Бактыкожа Измухамбетов считает, что, прежде чем считать газ, следует начать проверять безопасность его использования.
– У нас регулярно то газовые баллоны взрываются, то люди травятся, – заявил он. – Катастрофических ситуаций очень много, никто не контролирует наличие датчиков и их исправность. Раньше, например, существовали газовые инспекции, а сейчас этим занимаются то ли МЧС, то ли еще какие-то структуры, которые не могут обеспечивать газовую безопасность! Мне кажется, что, прежде чем рассматривать тариф по газу, нужно обеспечить безопасность людей. Это важнее, чем тарифы, – считает мажилисмен.
Однако Екатерина Смышляева напомнила, что система проверки все-таки существует, хоть и находится на рынке, и организации, которые осуществляют проверку газовой системы страны, проходят сертификацию. Но согласилась с тем, что на этом рынке все еще «молодо-зелено».
– Ранее был на рынке перекос: была серьезная частная монополия, а сегодня частные контролеры только формируются. Это запутанная история, но по факту мы сейчас имеем незрелый, молодой рынок тех, кто контролирует безопасность, – сказала Смышляева.
Обсуждение поправок продолжится на заседаниях рабочей группы.