МЧС предупредил казахстанцев

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23 ноября в 12:55 (по времени Астаны) по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом теле-радиовещания. Мероприятие проводится в рамках республиканского командно-штабного учения «Қыс-2023».

«Напоминаем, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т. д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке», - говорится в сообщении.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.