Мечами и топором традиции в массы несём

Казахские батыры – самый простой и наглядный способ представить богатую историю национального колорита: быт, традиции, культуру народа. И хотя со времен батыров канул в Лету не один век, все же и сегодня они встречаются на улицах городов Казахстана во время праздников, фестивалей, этношоу. Предстают во всей красе: высокие и статные, в национальных нарядах, в соответствующей экипировке. Конечно же, это современные парни и девушки, примерившие образы воинов, дошедшие до наших времен из казахских сказок, легенд и давних реальных историй.

Вот, к примеру, Самрук Сулу – девушка с крыльями, символизирующая священную птицу, которая, согласно мифологии, жила на кроне дерева Байтерек. А вот надменная Ханшайым – казахская принцесса. Рядом с ними казахские воины, мужественные двухмет­ровые батыры.

– Казахи – кочевники, этнос с богатым наследием, который вобрал в себя культуру и традиции саков, скифов и многих других народов и цивилизаций. Мы стараемся передать это в образах батыров. При изготовлении костюмов обязательно отталкиваемся от исторических данных: изучаем древние казахские узоры и орнаменты, а также подбираем необходимые ткани, материалы. Если приглядеться к обуви воинов, то можно заметить, что носы их сапог как бы вздернуты вверх. Дело в том, что раньше казахи всегда глубоко почитали землю, и ее нельзя было пинать, – рассказывает менеджер этнопроекта Аймира Керимова. – Как и в древности, костюмы наших батыров пошиты из натуральных материалов – это кожа, меха. В целом костюм состоит на несколько слоев: внутренний, наружный и защитный. Внутренний – это банданы и рубашки, чтобы было комфортно, а наружный и защитный – это кольчуга, наручи, головные уборы. Обязательный элемент – оружие: копья, сабли, топоры, кинжалы, лук, стрелы.

Особые требования предъявляются и к участникам этнопроекта. Под стать своему прототипу, современный батыр должен быть крепкого телосложения, а его рост – не менее двух метров. Этими качествами обладает Маржан Жуматаев – инженер по специальности, боксер по увлечению. Говорит, что образ батыра «примерил» совершенно случайно: друг посоветовал, он попробовал и так увлекся, что теперь и не мыслит себя без мечей и кольчуг.

– Мне нравится впечатлять, дарить положительные эмоции. Видя нас, люди выражают и удивление, и восторг. Ну и, конечно же, наша деятельность многому учит нас самих, к примеру, той же фланкировке – древнему искусству владения холодным оружием. Мы и топором фланкируем, и мечами. То есть несем наши традиции в массы и сами пополняем свой багаж знаний, – говорит Маржан Жуматаев.

Алматинский проект этношоу батыров существует в Казахстане уже десять лет. За это время ребята объехали практически весь земной шар. А на днях побывали и в Костанае, чтобы поздравить местных жителей с Днем города.

Не менее увлекательным для костанайцев оказался и другой подарок, который прибыл из столицы от известного казахстанского дизайнера. Показ этноколлекции национальной одежды «Поющие барханы и Туркестан» впечатлил и удивил одновременно.

– Это все переработка этники в современный стиль. Коллекция «Поющие барханы» – модели одежды, пошитые из шелка песочного цвета. Это современное прочтение, а «Туркестан» – традиционное. В общей сложности представлено 40 моделей. Есть как мужская коллекция, так и женская, – уточнила директор костанайского модельного агентства Карина Тиклюк.

Интерес к этнотематике в Казахстане растет день ото дня, и современные дизайнеры, модельеры и щоумены умело этим пользуются, создавая уникальные коллекции и проекты, тем самым пропагандируя, а зачастую и возрождая некогда забытые традиции и обряды казахского народа.