Мечи на службе милосердия

Благотворительность
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На благотворительной ярмарке в приюте для бездомных животных Петропавловска участвовали энтузиасты исторической реконструкции.

фото автора

Так, Владимир Белов по профессии фарш-составитель, то есть мастер по производству колбасы, а в железных доспехах он превращается в воина из средневекового прошлого.

– Реконструкция – это не только доспехи, но еще и знание своих корней, общение с людьми и путешествия, – говорит Владимир, который уже участвовал в рыцарских фестивалях в Москве, Новосибирске, Хабаровске.

Для него историческая реконструкция – не просто хобби, дающее возможность почувствовать дыхание истории.

На ярмарке он демонстрировал доспехи XIV и XV веков европейского типа, рассказывая:

– Мы покупали материалы, собирали, закаливали металл. Это как оживить прошлое своими руками. Доспехи защищают от ударов, поэтому современные поединки в железе превращаются в живые картины средневековых сражений.

На этот раз ристалищем, то есть местом проведения рыцарского турнира, стал приют Андрея Исакова.

Он создан в 2021 году. Сейчас здесь живут около 1 100 собак и 300 кошек, хотя изначально он был рассчитан на вдвое меньшее количество животных. Но из-за паводков, сноса частного сектора и отсутствия новых государственных приютов в Петропавловске число четвероногих постояльцев, которые попадают сюда истощенными, больными и изу­веченными, постоянно растет.

– Устроив праздник, мы хотим привлечь внимание к нашим проблемам. Ведь животные – это не только про боль, но еще и про радость. Пусть позитива в нашей жизни все же будет больше! – отметила директор приюта Екатерина Королева.

Благодаря рыцарским состязаниям прошлое и современность в этот день переплелись в одном пространстве. И дети искренне радовались, что смогли позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. Напомним, что подобные исторические клубы появились еще в XIX веке и уже тогда стали не только школой мастерства, но и местом дружбы и взаимопомощи.

#ярмарка #Петропавловск #животные #благотворительность

