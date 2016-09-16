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​Медали всех достоинств
Вадим МАХИН, Алматы

Воспитанники Академии спорта и туризма, детских спортивных школ, любители спорта всех возрастов стали первыми посетителями выставки. На ее торжественном открытии международный мастер спорта, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, обращаясь к юным спортсменам, рассказал, что на летних Играх в 1996 году в Атланте (США) он стал бронзовым призером, но на этом успокаиваться не стал. В 2000 году в Сиднее он уже завоевал «золото».

Легендарный боксер посоветовал молодым атлетам вырабатывать в себе волю, не расслабляться на тренировках и соревнованиях, только тогда можно достичь олимпийских высот.

Нелегкая доля выпала Дмитрию Баландину, олимпийскому чемпиону в Рио по плаванию на дистанции 200 м брассом. Юные поклонники окружали его большими группами, и ему пришлось позировать перед фотоаппаратами и смартфонами то с одним, то с другим, то с целой группой. Слегка удивленный таким вниманием, он мужественно, с улыбкой переносил «муки» популярности.

Дмитрий рассказал, что все эти годы готовился к главным спортивным стартам четырехлетия. Когда попал в финальную группу, решил собраться и побороться за медаль, но какой она будет, не знал. Баландин плыл по крайней дорожке, на него никто не обращал внимания, да и он не следил за соперниками, во всю стараясь сохранять свой «золотой» график заплыва. И – достиг своей цели!

Он признан лучшим спортсменом команды Казахстана. В честь его победы в КазНУ им. Аль-Фараби новый плавательный бассейн назван его именем.

– Я рад, что мои успехи стали частицей казахстанской спортивной истории, – сказал Дмитрий. – Своими достижениями я пытаюсь убедить всех, чтобы больше внимания уделяли детскому спорту.

Закономерно, что успехи олимпийцев дадут новый всплеск развитию плавания в республике и привлекут к этому виду спорта новую волну молодых поклонников, будущих чемпионов.

Несомненно, и сама выставка послужит дополнительным стимулом в развитии олимпийского движения в стране. Этот юбилейный год – 25-летия Независимости Казахстана, отмечен рекордным урожаем олимпийских медалей – 3 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Все эти достижения ярко и наглядно отражены на стендах экспозиции.

Как подчеркивали организаторы мероприятия, выставка приурочена к проходящей Паралимпиаде в Рио.

Выставка поражает историческим масштабом своих экспонатов, разнообразием предметного ряда, объективным и выразительным языком текстов и фотографий, рассказывающих о каждой Олимпиаде. Так, на фоне огромных затрат на проведение современных олимпиад, грандиозного строительства объектов необычайно скромно выглядят летние Олимпийские игры в Лондоне в 1948 году. Они признаны в истории как «суровые игры», поскольку проводились во время восстановления разрушенного войной хозяйства. Для Олимпиады не было сооружено ни одного нового здания, атлеты соревновались в условиях, максимально приближенных к спартанским.

Посетителей особенно привлекают стенды с образцами олимпийских медалей. Их на выставке – 35, редкостных, разных достоинств, и у каждой свой дизайн, барельеф: Афины – 1896 год, Париж – 1924-й, Берлин – 1936-й, Скво-Вэлли – 1960 год. На выставке можно увидеть спортивный велосипед казахстанского олимпийского чемпиона Александра Винокурова, на котором он выступал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, муляж Мишки, талисмана Олимпиады-80, факелы нескольких олимпийских игр, форму казахстанских спортсменов и многое другое.

Свой экспонат подарил организаторам выставки и Дмитрий Баландин – спортивную шапочку, в которой он проплыл к финишу первым и выиграл олимпийское «золото».

Выставка продлится месяц, ожидаются новые встречи с казахстанскими олимпийцами.

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