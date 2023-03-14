Согласно проекту, Фонд соцмедстрахования введет рейтинг, влияющий не только на проверки, но и на распределение объема и процедуру закупа. Бизнесмены в свою очередь разглядели в новой схеме коррупционную составляющую и посчитали, что результаты рейтинга по итогам ежемесячного мониторинга не будут объективны, а также усилят надзорные функции фонда.

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Медорганизации выступили против рейтинга, который предлагает внедрить ФСМС. Этот рейтинг, в случае его введения, позволит Фонду социального медстрахования проводить внеплановые проверки объектов первичной медико-санитарной помощи. Минздрав обсудил с медорганизациями новый проект приказа на площадке НПП РК "Атамекен", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацпалаты.

Согласно проекту, Фонд соцмедстрахования введет рейтинг, влияющий не только на проверки, но и на распределение объема и процедуру закупа.

Фонд мотивирует необходимость нововведений ростом поставщиков.

«Ранжировать поставщиков планируем по 5-балльной системе с двумя видами индикаторов: пороговым значением 100% и со значением, стремящимся к нулю. Всего будет 8 индикаторов», - отметил директор департамента юридического сопровождения НАО ФСМС Сабит Бакиров.

По его словам, организации с низкими рейтингами будут подвержены внеплановому мониторингу.

Бизнесмены в свою очередь разглядели в новой схеме коррупционную составляющую и посчитали, что результаты рейтинга по итогам ежемесячного мониторинга не будут объективны, а также усилят надзорные функции фонда.

«НПП РК направит отрицательное заключение на проект приказа», - резюмировала управляющий директор департамента медицинских услуг НПП РК «Атамекен» Назгуль Кабдрахманова.