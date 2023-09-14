Медучреждения Астаны прикрепляли умерших – прокуратура

Более 2,5 тыс. умерших, а также выбывших за пределы страны были прикреплены к медорганизациям столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

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По информации прокуратуры, медучреждения завышали объем оказанных медицинских услуг, также были выявлены проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами и работой по принципу «зеленого коридора» для лиц с подозрением на злокачественные новообразования.

Так, установлены факты прикрепления организациями здравоохранения более 2,5 тыс. умерших, а также выбывших за пределы страны.

Сообщается, что за допущенные нарушения виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Кроме того, прокуроры отметили слабую профилактическую работу, в том числе по профосмотрам детей и скрининговым исследованиям.