Механизм финансирования «Назарбаев университета», ФСМС и МФЦА изменят с 2026 года

Экономика
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Данные меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Механизм финансирования ряда квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов будет ужесточен с 1 января 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП)

Ранее аудиторы установили, что возможность финансировать организации, которые не являются госучреждениями, с помощью целевых вкладов и целевых перечислений негативно влияет на качество и достоверность отражения активов государства в консолидированной финансовой отчетности.

Посредством таких механизмов ежегодно финансируются автономные организации образования «Назарбаев университет» и «Назарбаев интеллектуальные школы», Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр «Астана» и ряд других организаций.

ВАП дала рекомендацию Правительству РК рассмотреть возможность изменения способа финансирования, так как действующий механизм не приводит к росту активов государства (нет увеличения уставных капиталов юрлиц) и не обеспечивает достаточной прозрачности расходования средств.

✔️«В результате, в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений. Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам.

Такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах. При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом», - говорится в сообщении ВАП.

Первые руководители юрлиц, получающих трансферты, несут ответственность за достижение показателей результатов, определенных в планах развития госорганов, своих долгосрочных стратегиях и паспортах соответствующих бюджетных программ. Кроме того, они также отвечают за обоснованность и достоверность отчетов об использовании полученных средств.

Данные изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

#МФЦА #финансы #ФСМС #ВАП

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