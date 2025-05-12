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Механизм финансирования ряда квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов будет ужесточен с 1 января 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП)



Ранее аудиторы установили, что возможность финансировать организации, которые не являются госучреждениями, с помощью целевых вкладов и целевых перечислений негативно влияет на качество и достоверность отражения активов государства в консолидированной финансовой отчетности.



Посредством таких механизмов ежегодно финансируются автономные организации образования «Назарбаев университет» и «Назарбаев интеллектуальные школы», Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр «Астана» и ряд других организаций.



ВАП дала рекомендацию Правительству РК рассмотреть возможность изменения способа финансирования, так как действующий механизм не приводит к росту активов государства (нет увеличения уставных капиталов юрлиц) и не обеспечивает достаточной прозрачности расходования средств.

«В результате, в новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений. Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам. Такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах. При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом», - говорится в сообщении ВАП.

Первые руководители юрлиц, получающих трансферты, несут ответственность за достижение показателей результатов, определенных в планах развития госорганов, своих долгосрочных стратегиях и паспортах соответствующих бюджетных программ. Кроме того, они также отвечают за обоснованность и достоверность отчетов об использовании полученных средств.



Данные изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.