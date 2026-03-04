Механизм обновления общественного договора

Конституционная реформа
4
Ольга Калдыбаева, главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ при Президенте РК

Вопрос внесения поправок в Основной закон страны всегда вызывает широкий общественный интерес, поскольку затрагивает фундаментальные основы государственного устройства. Однако конституционные реформы никогда не возникают спонтанно. Они становятся необходимыми тогда, когда общество нуждается­ в трансформации, требующей инс­титуционального обновления. Именно в этом контексте следует рассматривать предстоящий в Казахстане референдум.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние годы социальная структура казахстанского общест­ва, экономические приоритеты и запросы граждан существенно изменились. Развитие цифровой экономики, усиление роли гражданского общества, изменение характера занятости, внешнеполитичес­кие вызовы – все это формирует новые требования к имеющимся политическим институтам, а также поднимает вопрос создания новых.

Конституция, в свою очередь, как базовый нормативный акт призвана не только закреплять ценности и принципы общества, но и обеспечивать функциональность системы в новых условиях. Если нормы начинают расходиться с реальной практикой, возникает необходимость их корректировки.

Предлагаемые поправки можно рассматривать как ответ на накопившиеся институциональные дисбалансы, которые неизбежно сопровождают любой политичес­кий процесс. Ситуация, когда имею­щиеся институты уже не могут должным образом реагировать на вызовы, возникающие как внутри системы, так и извне, требует их обновления и корректировки. В данной ситуации возникает вопрос обновления базового закона государства, закрепления в нем ценностей, принципов государства и направления его развития в долгосрочной перспективе, способных сохранить целостность и жизнеспособность системы в целом.

При этом важно подчеркнуть, что демократические основы государства, провозглашенные еще в первой Конституции Республики Казахстан, сохраняются. Принципы суверенитета, разделения властей, прав и свобод человека остаются фундаментом конституционного строя. Речь идет не о смене модели, а о ее корректировке и адаптации к новым реалиям. Конституционная реформа в данном случае выступает инструментом эволюции.

Таким образом, референдум по конституционной реформе – это не формальная процедура, а механизм обновления общественного договора. Поправки отражают стремление адаптировать государственную систему к изменяю­щимся условиям, сохраняя при этом ключевые демократические принципы. В долгосрочной перс­пективе подобные шаги направлены на укрепление устойчивости государства и повышение эффективности управления.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Триумф в Линце
Золотой пируэт в Альпах
Простая арифметика
«Время тюльпанов»
Мир перемен и судьба цивилизации
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Покупка в Интернете – кот в мешке
Воплотят инфраструктурную программу
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Как ИИ и Big Data открывают недра
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Пятая графа
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Важная глава в истории страны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Аида Балаева: В проекте новой Конституции четко и ясно закр…
359 международных наблюдателей аккредитованы на референдум …
Глава Сената: Новая Конституция дает молодежи пространство …
Аида Балаева: Автор Конституции – весь народ, а значит, у н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]