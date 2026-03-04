Механизм обновления общественного договора
Ольга Калдыбаева, главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ при Президенте РК
Вопрос внесения поправок в Основной закон страны всегда вызывает широкий общественный интерес, поскольку затрагивает фундаментальные основы государственного устройства. Однако конституционные реформы никогда не возникают спонтанно. Они становятся необходимыми тогда, когда общество нуждается в трансформации, требующей институционального обновления. Именно в этом контексте следует рассматривать предстоящий в Казахстане референдум.