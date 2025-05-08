Он был призван в ряды Советской Армии в 1939 году из села Талапкер Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии Дня Победы в Астане почтили память участника Великой Отечественной войны Шаяхмета Касымова — на фасаде дома, где он жил, открыли мемориальную доску, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На церемонию собрались его родственники, друзья, соседи, представители совета ветеранов, силовых структур, а также сотрудники акимата района «Байконыр».

Шаяхмет Касымов был призван в ряды Советской Армии в 1939 году из села Талапкер Акмолинской области. Он участвовал в боях за освобождение Ленинграда, прошел до Прибалтики.

За проявленное мужество был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». В 1944 году, получив ранение в левый глаз осколком снаряда, Касымов вернулся на родину инвалидом III группы в звании капитана.

«Мой отец встретил Победу дома, после ранения он проходил лечение в госпитале Ленинграда. Потеря зрения не сломила его дух. Для нас огромная радость, что сегодня, в канун великого праздника, его имя увековечили. Мы никогда не забудем его подвиг», — поделилась дочь ветерана, отличник образования Калимаш Касымова.

После войны Шаяхмет Касымов посвятил свою жизнь педагогике. Он преподавал казахский язык и литературу в школе-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева, был директором школы в селе Кызылту Коргалжынского района.

Ветеран воспитал восемь детей и не одно поколение учеников. Его вклад в развитие образования региона и патриотическое воспитание молодежи по-прежнему помнят и ценят.