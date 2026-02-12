В рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» в областном центре прошла акция под названием «Экокультура: Выбирай шопер!». Основная ее задача – стимулировать жителей региона к отказу от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов и осознанному переходу на многоразовые, экологически безопасные шоперы. По оценкам специалис­тов, среднестатистический пот­ребитель в год использует от 300 до 500 полиэтиленовых пакетов, при этом период их естественного разложения в природной среде превышает столетие.

В ходе мероприятия семейчанам предоставили подробную информацию о воздействии полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, подробно разъяснили неоспоримые преимущества использования экологичных сумок, а также раздали сами шоперы.

– Сегодня пластиковые отходы – одна из наиболее серьезных угроз для нашей планеты. Регулярное и осознанное использование даже одного-единственного шопера позволяет человеку отказаться от сотен полиэтиленовых пакетов ежегодно. Это реальный и ощутимый вклад в защиту природы, – подчеркнул один из инициаторов акции Ануар Жазитов.

Дополнительно в рамках акции были организованы интерактивные семинары и тематические разъяснительные мероприятия, направленные на формирование устойчивой культуры ответственного потреб­ления. Подобные инициативы не только значительно повышают общий уровень экологической грамотности населения, но и играют ключевую роль в изменениях наших повседневных привычек.

Согласно данным экологов, ежегодно на территории Казахстана образуются тысячи тонн различных бытовых отходов, среди которых значительную долю составляют именно полиэтиленовые изделия. Системное использование многоразовых шоперов может существенно изменить ситуацию.