Меняем пленку

Проект по производству биоразлагаемой пищевой пленки из каппа-каррагинана реализуется в рамках программы Sustainability Living Lab (Живая лаборатория устойчивого развития), которая нацелена на поддержку «зеленых» исследовательских инновационных проектов университетского сообщества.

Ученые Kozybayev University во главе со старшим преподавателем агротехнологического факультета Еленой Иль получили финансирование от корпоративного фонда National Conservation Initiative и Назарбаев Университета в размере 1 300 000 тенге.

Планета сегодня буквально задыхается от пластика, полиэтилена и целлофана. На этом фоне производство биоразлагаемой пищевой пленки из каппа-каррагинана воспринимается как спасение.

Каррагинан – это природный гелеобразователь, получаемый при экстракции красных морских водорослей. После экспериментальных исследований в Kozybayev University разработана рецептура, закуплено оборудование и материалы, позволяющие производить натуральную пленку, используемую для сыпучих, сухих, штучных и других изделий.

Преимущество пленки из каррагинана перед привычными целлофановыми пакетами в том, что она полностью разлагается в воде (в течение получаса!), значит, экологически безопасна. Это позволит решить проблему утилизации отходов для хранения продуктов и загрязнения окружающей среды.

В проекте активно задействованы студенты международной образовательной программы с Университетом Аризоны (США).

В перспективе ученые займутся совершенствованием технологии производства, увеличением прочности пленки, изу­чением влияния на организм человека, а также получением патента.