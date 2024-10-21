«Работники» КТЖ строили дом руководителю филиала

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По данным пресс-службы компании, ревизорская комиссия КТЖ в ходе внутренних проверок выявила, что в филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» – числятся работники, которые фактически не работают там.

Материалы проверок переданы в правоохранительные органы. Антикоррупционная служба по г. Астана провела досудебное расследование.

«В ходе следствия доказан ущерб на сумму 21 млн тенге. Установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома. КТЖ признана потерпевшей стороной», - сообщили в компании.

В данный момент дело рассматривеатся в межрайонном суде по уголовным делам г. Астана.

КТЖ оказывает полное содействие следствию. В компании действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям, добавили в пресс-службе.