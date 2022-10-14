Мертвых сайгаков обнаружили в ЗКО

Фото с мертвыми сайгаками распространяется в социальных сетях в Казахстане. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали публикации, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября 2022 года инспекторы филиала «Охотзоопрома» нашли 2 тушки сайгаков с рогами (скелетированную и целую) в местности Конырат и 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами и тушку самки) в местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района ЗКО.

«На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков. После чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минэкологии.