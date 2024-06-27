Создать управления по туризму в регионах предлагает сенатор Капбарова

О проблемах, сдерживающих развитие туризма в стране, в своем депутатском запросе рассказала сенатор Айгуль Капбарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам депутата, в туристической отрасли отсутствует последовательность и преемственность в развитии, гостиничная инфраструктура недостаточно развита, качество интернета и цифровизации туристических услуг до сих пор на низком уровне, а меры господдержки – неэффективны.

В частности, проведенный ранее аудит выявил финансовые нарушения на сумму 92,3 млн тенге и неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,5 млрд тенге. При этом ежегодное финансирование туристического сектора составляет всего 5,1 миллиарда тенге, что указывает на недостаточный уровень проделанной работы.