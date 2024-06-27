Создать управления по туризму в регионах предлагает сенатор Капбарова

О проблемах, сдерживающих развитие туризма в стране, в своем депутатском запросе рассказала сенатор Айгуль Капбарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
По словам депутата, в туристической отрасли отсутствует последовательность и преемственность в развитии, гостиничная инфраструктура недостаточно развита, качество интернета и цифровизации туристических услуг до сих пор на низком уровне, а меры господдержки – неэффективны.
В частности, проведенный ранее аудит выявил финансовые нарушения на сумму 92,3 млн тенге и неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,5 млрд тенге. При этом ежегодное финансирование туристического сектора составляет всего 5,1 миллиарда тенге, что указывает на недостаточный уровень проделанной работы.
«Необходимо включение показателей по развитию туризма в оценочный рейтинг акимов регионов. В регионах необходимо создать отдельные управления по туризму. Также важно проработать вопрос наделения местных исполнительных органов компетенцией по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков. Считаем, что вышеуказанные меры станут основой для безопасной и устойчивой инфраструктуры, способствующей развитию туризма в Казахстане», - предложила Айгуль Капбарова.