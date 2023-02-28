Меры поддержки банковского сектора и пенсионной системы обсудили в Правительстве РК

Также были рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке ценных бумаг.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике с участием руководства центральных госорганов, Национального банка и АО «Единый накопительный пенсионный фонд», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Участники обсудили некоторые вопросы финансовой устойчивости банковского сектора, в частности, деятельности банков, которым были оказаны меры господдержки.

Кроме того, были рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке ценных бумаг, обеспечению стабильности пенсионной системы республики, а также планы по повышению эффективности Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования.