Мешки с песком воровали в Атырау

В Атырау поймали подозреваемых к краже мешков с песком с прибрежных дамб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области

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«18 апреля около 21:00 на берегу Урала в городе Атырау были выявлены и задержаны похитители мешкотар с песком с подготовленных противопаводковых дамб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержали четверых мужчин и 34-летнюю женщину. Они грузили мешки с песком в машину, чтобы потом использовать песок для ограждения своего дома.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения.