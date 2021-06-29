Мест пока хватает, но...

Со вчерашнего дня бывшая гостиница Ramada Plaza, перепрофилированная в столице летом прошлого года под инфекционный стационар, вновь начала принимать пациентов с коронавирусом.

По словам руководителя городского управления общественного здравоохранения Тимура Муратова, в столице отмечается рост заболеваемости COVID-19. Ежесуточно в инфекционные больницы госпитализируются в среднем от 150 до 200 пациентов с коронавирусом.

– В настоящее время для борьбы с ковидом у нас задействовано 14 стацио­наров, из них 13 инфекционных и 1 карантинный, – сообщил он на брифинге в горакимате. – В прошлом году мы благополучно закрыли инфекционный стационар, созданный на базе бывшей гостиницы Ramada Plaza. Сейчас нам снова приходится разворачивать в нем порядка 500 койко-мест, задействовать дополнительный кадровый ресурс.

Как стало известно в ходе брифинга, из развернутых в Нур-Султане 2 001 инфекционных коек свободными пока остаются 598, в том числе 36 реанимационных.