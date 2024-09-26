Местная продукция уступает в цене, но не в качестве

В Жезказгане подвели итоги областного этапа конкурса-выставки сельских производителей «Одно село – один продукт» («Бір ауыл – бір өнім»), организованной РПП «Атамекен». Жюри оценило продукцию 40 участников из всех городов и районов региона. 10 номинантов были отмечены наградами, а победитель в итоге представит область на выставке в Астане.

Нынче владельцы малых предприятий угощали гостей смот­ра-конкурса продуктами питания собственного производства с национальным колоритом, демонстрировали изделия ручной работы из кожи, ювелирные украшения, товары для здоровья и текстиль.

Два молодых предпринимателя – из Жанаарки и Сатпаева – рассказали о своем опыте в сфере производства строи­тельных материалов. Каждый из них старается выйти за пределы регионального рынка. Пусть медленно, но у них это получается. Самый опытный из них, Улан Ермеков из Жанаарки, уже пять лет занимается выпуском брусчатки.

– В Жанааркинском районе мою тротуарную плитку можно найти прак­тически на любой улице районного центра, – рассказал он. – Мы единственные производители в районе и можем потягаться с другими регионами, уступая, может быть, в цене, но только не в качестве. Наша плитка выложена возле сельских мечетей, школ, торговых точек и социальных объек­тов.

По признанию Улана Ермекова, видеть на улицах продукт своего труда – большое удовольствие. Однако стоит отметить, что значительная доля заказов приходится на частных покупателей.

– Заказов из Жезказгана пока не было, – отмечает молодой предприниматель. – Но брусчатку жанааркинского производства уже по достоинству оценили в Кызылорде и Астане. Такой груз, как правило, отправляют машинами. Высокое качество, низкая цена и хорошие отзывы помогают привлекать все больше клиентов.

Предприниматель из Жанаарки не пользовался какими-либо инструментами господдержки. В создание своего производства он вложил собственные средства, заручившись поддержкой родственников.

– Мое предприятие предлагает 10 видов брусчатки самых разных форм, цвета, рисунка. Кстати, казахский орнамент – самый популярный у заказчиков, – рассказал он. – Специально ездил обучаться своему делу в Шымкент. Состав брусчатки подбирали такой, чтобы камень был похож на натуральный, при этом отличался прочностью и ровной структурой.

Начинать было трудно, признается Улан Ермеков. Можно считать, что первый год был экспериментальным. Да и в нынешнем году первые заказы пошли только к концу лета. Но это бизнес – так бывает. Тем не менее работа налаживается, у предприятия уже есть постоян­ные клиенты.

Жанааркинский производитель впервые участвует в подобной выставке и отмечает, что конкурс помог найти новых потенциальных клиентов и обменяться опытом и идеями с коллегами. В рамках мероприятия ему удалось озвучить проб­лему, с которой сталкивается большинство начинающих предпринимателей, а именно – нехватка производственных площадей.

– С учетом роста числа заказов назрела необходимость расширять производство, – отметил он. – Пока тружусь в подсобном помещении рядом с домом, но там развернуться особо негде. Поэтому и на большие объемы выйти не могу.

В этом году Улан Ермеков обратился в районный акимат с просьбой выделить земельный участок под производство, и его идею поддержали. К слову, на выставке в Жезказгане от представителей акимата области Улытау поступило и другое заманчивое предложение – открыть филиал производства тротуарной плитки в областном центре. Задел на будущее большой, ведь Жезказган и соседний Сатпаев благоустраи­ваются и расширяются.

– На самом деле изначально я планировал производить кирпич, шлакоблоки для строи­тельства домов, – рассказал Улан Ермеков. – Даже первые шаги делал в этом направлении. Однако, изучив рынок, понял, что в то время, пять лет назад, тротуарную плитку у нас никто не выпускал.

Свое дело всегда будет прибыльным, решил он, особенно если вкладываешь в него не только деньги, но и душу. Отдача от бизнеса приносит и удовольствие.

Нехватка производственной площади беспокоит и Сатпаевского предпринимателя Куата Куандыкова. Как и его коллега из Жанаарки, свое небольшое производство облицовочного камня и тротуарной плитки он обустроил во дворе дома.

– В данный момент все оборудование с трудом умещается в гараже, – рассказал он. – Земля нужна очень, но в Сатпаеве с этим пока сложно. Обращался в акимат, но на данный момент свободных земельных участков в наличии нет.

Куат Куандыков на строительном рынке обосновался всего год назад. Чтобы открыть свое дело, оставил работу на производстве.

– Мой бизнес-проект стал победителем в конкурсе 2023 года на грант акима области Улытау – это 5 миллионов тенге, – рассказал предприниматель. – Сейчас производим более 20 видов фасадных панелей и тротуарной плитки. Ассортимент большой, разного цвета, формы, текстуры и очень красивый – под глянцевый мрамор.

Грант – хорошее подспорье для начинающих, подчеркивает предприниматель. Вся сумма была потрачена на оборудование, причем казахстанского производства.

– Качество и цена – наше главное оружие в конкуренции, – поясняет Куат Куандыков. – В производстве облицовочной плитки используем белый иранский цемент марки М600, кызыл­жарский песок, жездинскую щебенку, ну и еще пару ингредиентов.

Прежде чем открыть дело, сатпаевец специально выезжал на обучение в Алматы, по окончании учебы пригласил в Сатпаев специалиста из Узбекистана, который преподал ему азы производст­ва «мраморной» плитки.

– Если что-то начинать, то делать это нужно с умом, продумывать все детали, – уверен предприниматель. – Сейчас работаю в основном для земляков – заказы региональные. Для каждого производителя важнее всего заработать репутацию ответственного, предлагающего качественный, красивый продукт. У меня это получается, но, если честно, хотелось бы выйти далеко за пределы рынка области Улытау.

Этот год был достаточно продуктивным, считает Куат Куандыков. Заказы есть, жаловаться особо не на что. Разве что из-за занятости нет времени заняться рекламой продукции.

– Мне во всех делах помогает супруга, – рассказал он. – Она же планирует заняться раскруткой бизнеса через социальные сети. Выставка товаропроизводителей области – хорошее начинание. С коллегами познакомились, идеи новые появились. Нашей продукцией заинтересовались в акимате и маслихате области, обещали решить проблему нехватки производственной площади.

Предприниматель прочно закрепился на рынке Сатпаева, в планах – ознакомить со своей продукцией потенциальных заказчиков из других городов и районов области.

– В месяц мы производим до 2 000 квадратных метров облицовочных панелей и плитки, но пока продаем чуть менее половины, – поясняет он. – Количество частных заказчиков растет, популярностью пользуются фасадные панели под глянцевый мрамор, с узорами. В успехе не сомневаюсь, надеюсь только, что в будущем хватит места для растущего производства.