Место особое, правила те же

В Кызылорде полицейские и общественники, городские активисты провели профилактический рейд по улице Усербаева.

Эта короткая улица в самом центре города известна тем, что большая часть квартир в домах, расположенных на ней, сдается посуточно и по часам. Здесь работают несколько квартирных агентств, они-то и «делают бизнес». Какие-то квартиры агентствами выкуплены у хозяев специально для сдачи в наем, другие сняты на долгий срок и уходят в субаренду по часам. Жители очень недовольны подобным соседством: обстановка во дворах и поведение таких «гостей» доставляют им немало хлопот и неудобств.

– На несколько часов и на ночь, понятно дело, снимают жилье парочки для свиданий, а на несколько дней – командированные или оказавшиеся временно на улице граждане, – рассказы­вает пенсионерка Сабиля Бектасова. – И те, и другие не слишком прият­ны людям, которые постоянно проживают в домах по Усер­баева, потому что часто распивают спиртное, нарушают покой жителей драками, разборками. Неприятно, что из-за такой обстановки улицу в центре города остряки прозвали «Кварталом красных фонарей». Что это, в самом деле, такое?!

Полиция в курсе сложившейся ситуации, но легально налаженному квартирному бизнесу нельзя запретить работать. А вот контролировать ситуацию и вести профилактику правонарушений и преступлений – можно и нужно.

– По указанию начальника ДП Кызылординской области сот­рудники городского управления полиции работают в усиленном режиме, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – Для профилактики правонарушений организованы рейдовые работы на территории улицы Усербаева.

Вместе с сотрудниками полиции в очередные дневные и ночные рейды вышли местные активисты и общественники.

– В ходе мероприятия с владельцами квартир, сдающих их в аренду, проведены разъяснительные работы по недопущению правонарушений, по соблюдению санитарных требований, правил обеспечения общественного спокойствия и тишины, – сообщили в департаменте полиции. – Также участковые инспекторы провели разъяснительную работу среди жильцов.

Кроме того, владельцам магазинов, расположенных по Усербаева, напомнили о запрете продажи спиртной продукции после установленного времени, а в случае обнаружения таких фактов – о привлечении их к административной ответственности.

В ходе мероприятия выявлено 11 административных правонарушений. Среди них – нарушения тишины, мелкие хулиганства, сбыт алкоголя в неположенное время.