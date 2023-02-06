Место притяжения – Бозок

Как отметил председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Нурторе Жусип, культурное и историческое наследие нации является важным компонентом развития государства, а такие объекты как городище «Бозок», демонстрируют историю формирования и развития культур степной цивилизации.

В ходе встречи ученые рассказали парламентариям о том, что основной целью проекта является реконструкция городища Бозок и воссоздание на территории Национального парка истори­ческих комплексов всадни­ческой культуры ботайцев, саков, гуннов и тюрков, отражающих пять исторических периодов. В нацио­нальном парке планируется проведение познавательных и культурно-образовательных мероприятий, он должен стать центром притяжения казахстанцев и иностранных туристов, посещающих нашу столицу.

– Нам необходимо не только сохранить, но и использовать культурное наследие единственного на сегодняшний день хорошо изученного оседлого поселения тюрков в Казахстане, – говорит Сауле Бурбаева, директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок».

По ее словам, археологические исследования Бозока засвидетельствовали здесь присутствие четырех государственных образований – Тюркского каганата, Кыпчакского ханства, Золотой Орды и Казахского ханства.

Бозок уже в эпоху Западно-Тюркского каганата носил характер сакрального объекта. Позднее это священное место включили в орбиту степного города, существовавшего как опорный пункт на международном пути. Не случайно на территории городища обнаружили останки культового сооружения, которое намечено воссоздать на территории комплекса одним из первых. Городище, наряду с его обычной военно-административной функцией, играло еще и роль святыни, связующего центра для местного населения. Сюда приходили на поклонение, устраивали праздники и тризны, проводили народные игры и состязания.

В свою очередь сенаторы отметили, что Национальный парк «Бозок» должен стать важной площадкой для реализации научных и творческих проектов, а также привлекательным местом на туристической карте страны.