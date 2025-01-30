Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в соцсетях

Президент США Дональд Трамп подавал иск против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов после штурма Капитолия

Фото: Facebook/DonaldTrump

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американская компания Meta договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит политику компенсацию по его иску о блокировке его аккаунтов в соцсетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Meta согласилась выплатить около $25 млн для урегулирования иска от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов после штурма Капитолия в том году», — говорится в публикации.

Из всей суммы $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки Трампа, а остальное пойдет на судебные издержки.

По словам источников, корпорация не будет публично признавать свою вину. Трамп подписал мировое соглашение в среду, 29 января, в Овальном кабинете.

Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram и в других соцсетях были заблокированы 7 января 2021 года. Спустя два года, 9 февраля 2023 года, компания Meta восстановила оба аккаунта политика.