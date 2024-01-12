Метели снова сменятся морозами в Казахстане

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 13-15 января, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в метеослужбе, зимой на территории республики сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят тёплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные.

"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, и усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны. В связи с этим, практически на большей части страны снегопады с метелями сменятся морозами", - сообщили синоптики.

Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке до 15-20, а на юге до 5-15 градусов мороза, уточнили в Казгидромете.

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