Между прошлым и будущим

Там для встречи весны жители лепили из соленого теста свистульки в форме птичек, запекали их в печи, а после залезали на крыши домов и свистели что было сил, чтобы их услышали настоящие жаворонки и вернулись из теплых краев, принеся с собой первую капель.

Эту традицию привезли с собой переселенцы с территорий Поволжья (в числе которых были и мои предки), еще до Октябрьской революции в силу разных обстоя­тельств оказавшиеся на казах­станских землях. Чтобы развлечь и как-то занять малолетнее дитя, бабуля и меня вовлекала в процесс изготовления этого символа приближающейся весны.

О Наурызе я узнала в младших классах школы: было начало ­1990-х. И каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что дата празднования Дня весеннего равноденствия, широко отмечаемая в Средней и Центральной Азии, совпадает со знакомым мне с раннего детства праздником Жаворонки. Это могло значить только одно – жители разных территорий, бытового уклада и верований имели общий фундамент культурно-социальных ценностей, основанный на природных циклах: возможно, все мы гораздо ближе друг другу, чем знаем или же помним об этом.

В результате тех или иных изменений в общественно-политическом и социально-экономическом устройстве государства традиции могут претерпевать изменения формы и содержания, но выживают только те, что основаны как раз на глубоких столпах, близких каждому человеку. Они могут возрождаться и обновляться, но оставаться неизменными в своем стремлении к единству – душ, помыслов, культур. Так в современном Казахстане Наурыз мейрамы стал не просто праздником весны, но и символом стремления к обновлению, развитию и процветанию нации, воплотив в себе традиции, близкие всем казахстанцам, в том числе и тем, кто обрел здесь родину по праву гражданства.

В Казахстане с его богатым многонациональным составом Наурыз мейрамы сегодня обрел особую значимость. Это праздник, который объединяет людей разных этнических групп, культур и религий. Поэтому, говоря о его новой концепции, мы подразумеваем обновление не только символичное, связанное с наступлением календарной весны, но и ментальное, играющее ключевую роль в соз­дании единой и успешной нации.

Как отметил в своем посте на Faсebook политолог Эдуард Полетаев, «праздники, не имеющие опоры в истории и культуре, часто не получают народного признания и не могут считаться праздниками во всей полноте понятия, включающего не только внешнее оформление, ритуалы, обряды и традиции, но и восприятие события как особого, социально значимого средства консолидации».

Наурыз же традиционно воплощает баланс между днем и ночью, между зимой и летом, а следовательно, и равновесие сил, в том чис­ле между природой и общест­вом, а также разными социальными группами. Его обновление эксперт укладывает в три этапа: «В 1988 году праздник смогли возродить, однако его формат был восстановлен только частично, в основном ограничившись установкой юрт, демонстрацией национальной одежды, кухни и так далее. Второй уровень, модернистский, подразумевает этап обновления, когда происходят политическая трансформация и социально-экономические реформы, а граждане желают быть уверенными в завтрашнем дне. Третий уровень, визионерский, связан с передачей ценностей Нау­рыза следующим поколениям».

Сейчас мы как раз в этой точке, и мы формируем контент для потомков, чтобы они уже не забывали о тех главных и непреложных ценностях, что объединяют нас сквозь века.