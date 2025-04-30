Международная автовыставка начала свою работу в столице

Авто
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В международном выставочном центре EXPO сос­тоялось важное для автомобильной отрасли Цент­ральной Азии событие – выставка Automechanika Astana 2025.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Крупнейшая в регионе международная выставка автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей собрала представителей более 350 компаний из Германии, Италии, Японии и других государств мира. Всего в мероприятии приняли участие 23 страны, включая Казахстан.

В своем выступлении по случаю открытия мероприятия вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков подчеркнул, что развитие машиностроения, в том числе автокомпонентной отрасли и сервисной инфраструктуры, выс­тупает одним из приоритетных направлений государственной промышленной политики.

– Сфера автомобилестроения в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, – отметил спикер. – В 2024 году инвестиции в выпуск автомобилей составили 189,8 миллиарда тенге, что более чем в 20 раз превышает показатель пятилетней давности.

По словам вице-министра, сегодня казахстанский автопром – это восемь действующих предприятий по выпуску транспортных средств в шести регионах республики. На соответствующих производствах заняты более 7 000 человек. В 2025-м и последующих годах в рамках строительства двух новых автозаводов в Алматы и Костанае потребуется еще около 5 000 новых специалистов.

За последние 10 лет в отечест­венное автомобилестроение привлечены крупные международные партнеры и инвесторы, среди которых такие транс­национальные компании, как General Motors (Chevrolet), KIA, Hyundai, JAC, Golden Dragon, Yutong, KAMAZ и другие.

Automechanika Astana – это платформа для производителей, дистрибьюторов, сервисных компаний и экспертов из стран ЕАЭС и других государств.

Как подчеркнул директор Business Media Central Asia Казахстан Ануар Малик, Automechanika – крупнейший выставочный бренд в мире, и возможность его проведения выпадает далеко не каждой стране.

Вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев отметил, что проведение Automechanika в Астане свидетельствует о признании растущей роли Казахстана как ведущего хаба в Центральной Азии. Выставка стимулирует экономику, открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и способствует привлечению инвестиций в ключевые отрасли республики.

В свою очередь вице-президент компании Messe Frankfurt (Германия) Майкл Йоханнес заявил о том, что Automechanika Astana с каждым годом укрепляет свои позиции как ведущая международная платформа для профессио­налов автомобильной отрасли.

Казахстан на мероприятии представляли 54 компании, такие как Brissoil LLP, LUKOIL Lubricants Central Asia, RISMI group и TOO «Kainar-AKB». В ходе деловой программы были обсуждены актуальные тренды и перспективы автомобильного рынка Центральной Азии.

#Астана #выставка #автопром #EXPO #Automechanika Astana

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