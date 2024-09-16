Глава Минэнерго предложил провести конференцию МАГАТЭ в Казахстане

АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев принял участие в 68-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Глава Минэнерго Казахстана провел ряд встреч на полях конференции, а также выступил с докладом во время пленарной сессии. В ходе выступления А.Саткалиев отметил, что в 2024 году исполнилось 30 лет со дня вступления республики в МАГАТЭ.

«На протяжении всех этих лет мы последовательно поддерживаем идею мирного использования атомной энергии под эгидой агентства и активно содействуем международным усилиям, направленным на обеспечение глобальной стабильности и безопасности», - сказал министр.

Казахстан со своей стороны придерживается сбалансированного подхода к развитию атомной отрасли и готов увеличить свой вклад в укрепление режима нераспространения.

На территории Ульбинского металлургического завода продолжает успешно функционировать уникальный Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, в котором хранится стратегический запас низкообогащённого уранового топлива (НОУ) в качестве крайней меры для государств-членов.

Также страна продолжает реализовывать проекты по конверсии исследовательских реакторов, направленные на преобразование высокообогащенного уранового топлива в низкообогащенное, тем самым, придерживаясь политики нераспространения.

Атомная промышленность также играет ключевую роль в улучшении качества и здоровья жизни людей. Радиофармпрепараты применяются в диагностике заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. В рамках проекта МАГАТЭ по технической кооперации Институт ядерной физики Казахстана продолжает работы по разработке радиофармпрепаратов.

«Принимая во внимание наш накопленный опыт в области исследовательских ядерных реакторов и производства радиофармпрепаратов, я хотел бы предложить совместно с МАГАТЭ провести следующую Международную конференцию по исследовательским реакторам в Казахстане», - предложил министр, выступая на конференции.

Также глава Минэнерго Казахстана обратил внимание участников на одну актуальную проблему в МАГАТЭ.

В настоящее время 14 государств - членов МАГАТЭ по-прежнему лишены своего основного права быть избранными в Совет управляющих и Генеральную конференцию.

«Казахстан инициировал резолюцию о восстановлении суверенного равенства в агентстве, которая была принята подавляющим большинством государств-членов на последней Генеральной конференции. С момента ее принятия число, так называемых государств-членов с ограниченной территорией, сократилось с 17 до 14, но проблема не исчерпана. В этой связи мы призываем государства-члены выполнять эту резолюцию и свои международные обязательства», - сказал А.Саткалиев.

Казахстан продолжит заниматься этим вопросом до его окончательного разрешения, отметил он.

#МАГАТЭ #Минэнерго #АЭС

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