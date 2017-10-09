Международная панорама

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Подготовил Николай Сергеев

Когда гибнут дети

Свыше 8 тыс. детей погибли и получили ранения в результате вооруженных конфликтов в 2016 году. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ежегодный доклад по этой теме.

В 40-страничном документе, как сообщает ТАСС, приводится информация о порядка 4 тыс. подтвержденных случаев убийств и других правонарушений в отношении детей со стороны правительственных сил и более 11,5 тыс. – со стороны негосударственных вооруженных формирований. Так, в Афганистане в 2016 году было зафиксировано 3 512 погибших и раненых, что на 24% больше, нежели годом ранее. В Сирии показатель составил 1 915, а в Йемене – 1 340.

К докладу приложен «черный список» участников конфликта, разделенный на две группы: тех, кто ввел «меры, направленные на улучшение защиты детей», и тех, кто не сделал этого. В первую, в частности, включены аравийская коалиция в Йемене, афганская полиция и Революционные вооруженные силы Колумбии. Во вторую – более 50 воюющих сторон.

Подсчитан возможный урон

Ядерный удар Северной Кореи по Сеулу и Токио может привести к гибели более 2 млн человек. Такие данные приводит сайт 38 North, специализирующийся на анализе ситуации в КНДР.

Оценки экспертов основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок – от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнут 2,1 млн человек, различного рода увечья получат до 7,7 млн.

В сентябре американские воен­ные аналитики подсчитали, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР его жертвами ежедневно будут становиться около 20 тыс. мирных жителей в Южной Корее.

Самый глупый

«умный ассистент»

Группа исследователей из Китая установила, что искусственный интеллект (ИИ) Siri от Apple является самым глупым «умным ассистентом». Об этом сообщает Business Insider.

Специалисты оценивали IQ различных систем ИИ. Так, в 2016 году лидером среди них стал ассистент от Google с показателем в 47,3 балла. Далее по уровню интеллекта идут Baidu (33 балла), Microsoft Bing (32) и Siri (24). Специалисты отмечают, что IQ шестилетнего ребенка в среднем составляет 55,5 балла.

Siri – облачный персональный помощник, который входит в сос­тав iOS, watchOS, macOS, и tvOS корпорации Apple. Программа впервые появилась в iPhone 4s в 2011 году.

Вот раньше были куры!

Современные технологии, применяемые в птицеводстве и животноводстве, приводят к производству менее питательной пищи. Так, 6 цыплят-бройлеров сегодня имеют такое же количество Омега-3, которое было у одной курицы в 1970-х годах. Об открытии, сделанном в рамках исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF), написала The Guardian.

По данным издания, авторы исследования пришли к выводу, что рост потребления мяса в мире вынуждает перманентно наращивать объемы производства кормов, в частности сои. Если мировой спрос на мясо будет расти сегодняшними темпами, прогнозирует WWF, то производство этого растения к 2050 году увеличится почти на 80%.

«Мир потребляет больше животного белка, чем ему нужно, и это оказывает разрушительное воздействие на дикую природу. При этом самая большая проблема связана с кормом, которым питаются животные, ведь для его производства требуются все новые и новые территории», – резюмируют эксперты WWF.

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