Международный форум волонтеров пройдет в Астане

Правительство
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Подготовку к важному мероприятию, которое объединит представителей волонтерского сообщества со всего мира, обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Алтая Кульгинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава государства придает особое значение развитию волонтерского движения в нашей стране, в связи с чем 2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтера.

Форум намечен на 20-21 июня и станет одним из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтерских организаций. В нем планируется участие представителей из более чем 30 стран мира, а также делегатов из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.

Символом форума стал фрагмент ДНК, олицетворяющий «ген доброты». Он присущ всем людям, независимо от пола, возраста, национальности и других отличительных черт.

Ожидается, что в рамках форума будет обсужден большой круг тем, в числе которых – деятельность международных волонтерских организаций, роль корпоративной ответственности в поддержке гражданских инициатив, волонтерство в экологии, образовании, здравоохранении и в чрезвычайных ситуациях. 

«Чуть больше месяца осталось до важного международного мероприятия, которое должно пройти на высоком организационном уровне. Однако ряд вопросов еще остается открытым. Необходимо активизировать работу, утвердив окончательный список выступающих и гостей форума, досконально продумать все мероприятия, решить другие оргвопросы», – отметил Алтай Кульгинов, обращаясь к представителям министерств и организаций, участвующих в подготовке. 

В завершение совещания заместитель премьер-министра дал ряд конкретных поручений, нацеленных на своевременную и всестороннюю подготовку к предстоящему Форуму волонтеров.

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