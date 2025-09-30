Фото: пресс-служба Минпросвещения

В рамках Года рабочих профессий в Астане впервые проводится VI Международный гастрономический фестиваль «Astaufest-2025» среди студентов организаций технического и профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК

По данным ведомства, в фестивале участвуют более 45 учебных заведений из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие собрало свыше 230 студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения, став площадкой для обмена опытом и идеями. Будущие повара и кулинары демонстрируют разнообразие мировых вкусов и знакомят с культурой своих стран. В рамках фестиваля на базе Колледжа общественного питания и сервиса будет открыта Кондитерская академия.

«Этот фестиваль предоставляет возможность подготовить конкурентоспособных специалистов в сфере гастрономии, внедрить современные стандарты и требования в систему технического и профессионального образования. Студенты не только обмениваются опытом, но и защищают свои авторские проекты, знакомятся с инновациями в области кулинарного искусства», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Асет Мұханбетов.

Профессиональное мастерство участников оценивают 13 экспертов из Казахстана, Гонконга, Индии, Франции, Турции, Швейцарии, Узбекистана, Кыргызстана и России.

«Astaufest-2025» — отличная возможность для студентов развить свои таланты и освоить лучшие мировые практики в гастрономии.