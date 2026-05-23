Новые скверы, дворы и променады появятся в Астане

Столица
Айман Аманжолова
корреспондент

В этом году в столице планируется благоустроить порядка 173 общественных и дворовых пространств, а также высадить более 1,1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, цветы и деревья). Во всех районах Астаны продолжается реализация крупных и локальных проектов по созданию комфортной городской среды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Среди ключевых проектов – реализация трех объектов на аллее «Мынжылдык», продолжение строительства второй очереди пешеходного бульвара Greenline, а также развитие локальных общественных пространств. Новые городские пространства, скверы и променады станут дополнительными точками притяжения и местами отдыха для жителей и гостей столицы.

В районе Сарыарка на месте пустырей, снесенных гаражей и ветхого жилья появятся 4 новых сквера. Один из крупных проектов реализуется по улице А. Улимжиулы, где создают современную зону отдыха с ландшафтным дизайном. Также ведутся работы на 11 дворовых территориях, а всего в этом сезоне планируется капитально отремонтировать около 30 дворов. Параллельно продолжается реконструкция улицы Кенесары.

В районе Алматы основной акцент сделан на реконструкции проспектов Б.Момышулы, Ш.Кудайбердыулы и улицы Шарля де Голля. Здесь появятся новые скверы, спортивные пространства и зеленые зоны. Также обновят скверы «Алма» и «Жалайыри», территории в жилом массиве «Железнодорожный». По программе «Бюджет народного участия» модернизируют 9 дворов. В 28 дворах проведены ремонтно-восстановительные работы, всего в районе планируется обновить 50 дворовых территорий.

В районе Есиль по программе «Бюджет народного участия» обновят дворы пяти жилых комплексов: «Адина», «Венский квартал», «Арман кала 4», «Арман кала 5» и «Лазурный квартал». Здесь установят современные детские и спортивные площадки, освещение, скамейки и проведут озеленение.

В районе Байконыр в этом году благоустроят 70 дворов. Из них 20 территорий пройдут комплексную модернизацию с установкой игровых комплексов, тренажеров и зон отдыха. Важно отметить, что большая часть этих проектов - 12 дворов - реализуется по инициативе самих жителей через программу «Бюджет народного участия». Еще 50 дворов охвачены ремонтными работами. Первые 6 обновленных дворов уже открыли к майским праздникам.

В районе Нура ключевым направлением остается развитие экосреды и пешеходной инфраструктуры. Активные работы ведутся в экопарке: завершен подготовительный этап, начались строительно-монтажные работы. Продолжается реализация второй очереди бульвара Greenline, благоустраивается территория Столичного цирка и новые общественные пространства. Одним из новых объектов станет сквер «КазМунайГаз». Также ведутся работы возле жилых комплексов «Алтын Шар-1», «Мадрид» и «Копенгаген». По программе «Бюджет народного участия» в районе обновят 6 дворов.

В районе Сарайшык продолжается благоустройство проспекта Р. Кошкарбаева, где создают современный променад. Будет проведена высадка крупномерных деревьев и цветущих кустарников, также проводятся работы по освещению территории. По программе «Бюджет народного участия» комплексным благоустройством планируется охватить 13 дворов, а также провести текущий ремонт 30 дворах.Также в районе уделяется внимание деталям: проводятся восстановительные работы у памятников, в парковых зонах и на контейнерных площадках.

Таким образом, в столице продолжается системная работа по созданию комфортных общественных пространств, озеленению и развитию современной городской инфраструктуры.

 

#Астана #акимат #парк #сквер

