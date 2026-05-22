Меры безопасности для детей на время каникул усиливают в Астане

Безопасность детей в период летних каникул, профилактика трагедий и организация отдыха школьников стали главными темами заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Астаны. Совещание прошло под председательством заместителя акима столицы Есета Байкена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии летних каникул особое внимание в столице уделяют вопросам безопасности детей как в школах и дворах, так и во время отдыха и пребывания у водоемов.

По поручению акима города в 2025 году усилена система безопасности на водоёмах Астаны — камеры видеонаблюдения установлены как на официальных, так и на несанкционированных пляжах. На сегодняшний день установка оборудования завершена, камеры интегрированы в единую платформу видеомониторинга. В результате обеспечен охват 42 объектов города 175 камерами видеонаблюдения, включая официальные и несанкционированные пляжи.

Одним из ключевых направлений остается усиление системы безопасности в организациях образования. По словам заместителя руководителя Управления цифровизации и государственных услуг Астаны Бексултана Куандыка, в 2025 году в 122 школах города уже установили 1940 камер видеонаблюдения, а на 834 камерах внедрили систему видеоаналитики.

Во втором этапе проекта в этом году планируется установить еще 1940 камер и 100 тревожных кнопок, а также внедрить видеоаналитику на 1668 камерах. Дополнительно в 2027 году в школах появятся еще 100 тревожных кнопок, а система видеоаналитики охватит 2500 камер.

Таким образом, по итогам реализации проекта в государственных школах столицы будут функционировать 5820 новых и 6960 существующих камер видеонаблюдения, интегрированных в ЦОУ Департамента полиции города Астаны.

Отдельный блок заседания посвятили вопросам детского травматизма в летний период. Как сообщил заместитель начальника Управления гражданской обороны столичного ДЧС Данияр Тажибаев, с начала года на пульт «112» поступило шесть сообщений о выпадении детей из окон. По словам спикера, основной причиной остается отсутствие должного контроля со стороны родителей.

Особое внимание в летний сезон также уделяется безопасности детей на воде. По данным ДЧС, основными причинами трагедий называют купание в необорудованных местах и отсутствие контроля взрослых.

На заседании также обсудили вопросы психологической поддержки несовершеннолетних. Руководитель Центра психологической поддержки акимата Гульмира Капанова и заместитель директора Городского центра психического здоровья Елена Полиенко рассказали о внедрении проекта «Зеленый коридор», направленного на профилактику кризисных состояний и оказание своевременной психологической помощи подросткам.

Отдельно участники заседания рассмотрели организацию летнего отдыха школьников. По информации заместителя руководителя Управления образования Маржангуль Каирбаевой, в столице создан межведомственный штаб, который уже начал проверку готовности пришкольных лагерей.

В этом году летним отдыхом и занятостью планируется охватить 98 процентов школьников — более 242 тысяч детей с 1 по 10 классы. Среди них около 11 тысяч детей из социально уязвимых категорий.

Подводя итоги заседания, Есет Байкен подчеркнул, что обеспечение безопасности и защита прав детей остаются безусловным приоритетом государственной политики Казахстана, особенно в период летних каникул.