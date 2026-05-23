Аким Астаны проверил процесс благоустройства экопарка на малом Талдыколе

Столица
Айман Аманжолова
корреспондент

Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе работ по благоустройству территории вокруг Малого Талдыколя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

«Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В текущем году благоустроим более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Также в этом году высадим более 1,1 млн зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). Благоустройством охватываем все районы Астаны. Один из важных проектов города - экопарк на малом Талдыколе. Работы по благоустройству будут проводиться поэтапно. На сегодняшний день на территории уже начаты подготовительные и инженерные работы. В рамках проекта ведется очистка отдельных участков водоема, дноуглубительные работы, подготовка территории и формирование базовой инфраструктуры будущего экопарка», - написал аким Астаны.

В текущем году планируется:
– строительство технических помещений с системой фильтрации;
– запуск скважин для поддержания уровня акватории;
– создание первых прогулочных маршрутов;
– начало масштабного озеленения территории.

Уже этой осенью стартует первый этап высадки деревьев и зеленых насаждений. Работы будут проведены с максимальным сохранением естественной природной среды и существующего ландшафта.

В следующем году планируется:
– завершение прогулочных маршрутов и экологичных пешеходных троп;
– создание тихих зон отдыха;
– продолжение масштабного озеленения;
– реализация решений по сохранению и поддержанию природной экосистемы территории.

«Главная задача проекта – создать вблизи города спокойное природное пространство с бережным отношением к окружающей среде и биоразнообразию», - написал аким столицы.

 

