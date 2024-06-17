Международный турнир по дзюдо пройдет в Астане на этой неделе
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22 июня в Астане пройдет международный турнир по дзюдо среди молодежи, посвященный памяти Данияра Макишева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и Узбекистана.
Турнир пройдет среди участников до 20 лет в семи весовых категориях. Сильнейших участники определят между собой в дивизионах до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.
В Федерации дзюдо отмечают, что данное соревнование является подготовительным этапом для молодежной сборной Казахстана перед чемпионатом мира.
Международный турнир пройдет в спортивном комплексе Beeline Arena.