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​​​​​​​Межэтнический контекст
Кадиша Ныгмет

В Министерстве информации и общественного развития уверены, что на этнокультурные объединения возлагается особая миссия.

В Алматы состоялась рабочая встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова с представителями рес­публиканских этнокультурных объединений. В мероприя­тии приняли участие члены Ассамб­леи народа Казахстана, руководители рес­публиканских этнокультурных объеди­нений, главные редактора этнических средств массовой информации, молодежные активисты. Обсуж­дались вопросы эффективной реализации государственной политики в сфере межэтничес­ких отношений и модернизации деятельности АНК.

В своем выступлении Аскар Умаров отметил, что данная работа будет проводиться в рамках реализации Послания Главы государства, в котором обозначен целый ряд политических преобра­зований.

– Масштабные новации в политической культуре призваны преж­де всего обеспечить широкое вовлечение граждан в процессы управления государством. Это, в свою очередь, является основой созидания Нового Казах­стана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками. Кроме того, расширятся возможности для партийной системы, усовершенст­вуется избирательное законодательство, возрастет роль институтов гражданского общества и СМИ, – отметил глава МИОР.

Аскар Умаров говорил и о важности развития связей с общественностью, подчеркнув актуальность Национального курултая. По его словам, этот гражданский институт придет на смену Национальному совету общественного доверия, в его состав войдут известные общественные деятели, руководители общественных организаций и представители всех регионов.

В завершение своего выступ­ления министр добавил, что для дальнейшего развития государства и общества данная деятельность найдет свое логическое продолжение. Также в преддверии Дня единства народа Казах­стана он поздравил всех участников с наступающим праздником.

В рамках рабочих встреч глава МИОР обсудил ряд вопросов с представителями алматинского медиасообщества. Обращаясь к руководителям печатных изданий, телеканалов и интернет-ресурсов, он отметил, что в рамках Послания Президентом перед министерством поставлена задача по пересмотру отраслевого законодательства. В целом в ходе обсуждения определено общее понимание ряда механизмов пересмотра медиазаконодательства. Аскар Умаров призвал участников встречи внести свои предложения и принять активное участие в разработке законопроекта.

Отметим, что в настоящее время в МИОР поступают предложения по пересмотру законодательства от граждан и организаций.

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