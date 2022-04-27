Свежий выпуск Межэтнический контекст 27 апреля 2022 г. 0:51 Кадиша Ныгмет В Министерстве информации и общественного развития уверены, что на этнокультурные объединения возлагается особая миссия. В Алматы состоялась рабочая встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова с представителями республиканских этнокультурных объединений. В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители республиканских этнокультурных объединений, главные редактора этнических средств массовой информации, молодежные активисты. Обсуждались вопросы эффективной реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений и модернизации деятельности АНК. В своем выступлении Аскар Умаров отметил, что данная работа будет проводиться в рамках реализации Послания Главы государства, в котором обозначен целый ряд политических преобразований. – Масштабные новации в политической культуре призваны прежде всего обеспечить широкое вовлечение граждан в процессы управления государством. Это, в свою очередь, является основой созидания Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками. Кроме того, расширятся возможности для партийной системы, усовершенствуется избирательное законодательство, возрастет роль институтов гражданского общества и СМИ, – отметил глава МИОР. Аскар Умаров говорил и о важности развития связей с общественностью, подчеркнув актуальность Национального курултая. По его словам, этот гражданский институт придет на смену Национальному совету общественного доверия, в его состав войдут известные общественные деятели, руководители общественных организаций и представители всех регионов. В завершение своего выступления министр добавил, что для дальнейшего развития государства и общества данная деятельность найдет свое логическое продолжение. Также в преддверии Дня единства народа Казахстана он поздравил всех участников с наступающим праздником. В рамках рабочих встреч глава МИОР обсудил ряд вопросов с представителями алматинского медиасообщества. Обращаясь к руководителям печатных изданий, телеканалов и интернет-ресурсов, он отметил, что в рамках Послания Президентом перед министерством поставлена задача по пересмотру отраслевого законодательства. В целом в ходе обсуждения определено общее понимание ряда механизмов пересмотра медиазаконодательства. Аскар Умаров призвал участников встречи внести свои предложения и принять активное участие в разработке законопроекта. Отметим, что в настоящее время в МИОР поступают предложения по пересмотру законодательства от граждан и организаций.