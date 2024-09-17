Межрелигиозный диалог является важным инструментом для предотвращения мировых конфликтов

В интервью Kazpravda.kz Мигель Анхель Моратинос рассказал о ключевых аспектах деятельности Альянса цивилизаций ООН и о вкладе Казахстана в развитие межкультурного и межцивилизационного диалога во всем мире

- Ваше Превосходительство, расскажите, пожалуйста, чем занимается Альянс цивилизаций ООН?

- Наша организация служит инструментом мягкой силы генерального секретаря ООН для предотвращения и разрешения мировых конфликтов.

Созданный в июле 2005 года АЦ ООН является структурой Организации Объединенных Наций. АЦ ООН ставит своей целью улучшение взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами разных культур и сокращение поляризации на местном и глобальном уровнях.

Его особый статус и мандат были признаны Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюциях A/RES/64/14 от 10 ноября 2009 г. и A/RES/69/312 от 6 июля 2015 г.

Для выполнения своего мандата АЦ ООН осуществляет пропагандистскую и программную деятельность, которая способствует межкультурному взаимопониманию и содействует межрелигиозному и межкультурному диалогу между различными сообществами. При этом мы тесно сотрудничаем с правительствами и организациями, другими структурами и агентствами ООН, частным сектором, научными кругами, СМИ, религиозными организациями, религиозными лидерами и гражданским обществом в целом.

В 2019 году генеральный секретарь ООН поручил мне начать разработку Плана действий ООН по защите религиозных объектов и контролировать его реализацию. План действий представляет собой основу для действий по более эффективному предотвращению, подготовке и реагированию на нападения на религиозные объекты.

Для поддержки усилий по защите религиозных объектов и верующих, АЦ ООН запустил глобальную коммуникационную кампанию с хэштегом «#forSafeWorship», приглашая людей по всему миру делиться короткими мультимедийными историями, подчеркивающими их личные связи с религиозными объектами. Текущая кампания прославляет всеобщее значение этих объектов как символов общей человечности, истории и традиций. В рамках Плана действий АЦ ООН поддерживает текущие усилия по составлению карт сакральных мест во всем мире, уделяя первоочередное внимание нескольким экспериментальным странам в соответствии с принципами географического баланса, уважения свободы религии и убеждений, и представленности различных вероисповеданий. Швеция стала первой страной-пилотом, представившей интерактивную карту своих религиозных объектов.

Совместно с Управлением ООН по борьбе с терроризмом, Исполнительным директоратом Комитета ООН по борьбе с терроризмом и Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия АЦ ООН реализовал многолетнюю Глобальную программу ООН по противодействию террористическим угрозам уязвимым целям. Программа направлена ​​на содействие разработок совместных подходов к усилению защиты уязвимых целей от террористических атак, включая угрозы религиозным объектам и местам поклонения.

Кроме того, АЦ ООН проводит множество мероприятий, которые укрепляют возможности организаций гражданского общества и отдельных лиц по содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу в местных сообществах и в более широком масштабе.

К примеру, Межкультурный инновационный хаб, совместно с АЦ ООН и BMW Group и при поддержке Accenture, расширяют возможности инновационных проектов по содействию межкультурному диалогу с целью достижения более мирного и инклюзивного мира. В сотрудничестве с Центром Север-Юг Совета Европы и другими партнерами АЦ ООН помог разработать обучающий онлайн-курс по глобальному образованию и межкультурному/межконфессиональному диалогу.

Через наш Фонд солидарности молодежи АЦ ООН предоставляет наращивание потенциала и финансовую поддержку молодежным организациям, которые демонстрируют инновационные и эффективные подходы к межрелигиозному и межкультурному диалогу в целях содействия мирным и инклюзивным обществам. Мы также включили межкультурный диалог в нашу Программу стипендий и Программу молодых миротворцев.

Наконец, как заместитель генерального секретаря ООН, занимающий пост Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН, я регулярно делаю публичные заявления, осуждающие преступления на почве ненависти, преследования в отношении евреев, мусульман и арабов, а также нападения на религиозные объекты и верующих по всему миру. Я использую свои политические и пропагандистские обязательства, чтобы привлечь внимание международного сообщества к актам религиозной нетерпимости и призываю все заинтересованные стороны проявить солидарность с теми, кто подвергается нападкам, путем обеспечения сочувствия и взаимного уважения посредством межконфессионального и межкультурного диалога.

- В чем Вы видите важность Съезда лидеров мировых и традиционных религий и подобных площадок?

- В своей инаугурационной речи в ноябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, метко охарактеризовал одно из важнейших исторических достояний казахского народа как «единство в многообразии». Действительно, учитывая богатое духовное наследие Казахстана и историю мирного сосуществования и религиозной толерантности, Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал важнейшей инициативой, обладающей моральным авторитетом для объединения различных религиозных общин, продвижения казахстанского видения мирного, справедливого и гармоничного общества для всех стран и призыва к открытому и инклюзивному диалогу между всеми цивилизациями.

Инициировав создание Съезда, Казахстан продемонстрировал свою подлинную приверженность продвижению диалога в политической и религиозной сферах и укреплению процесса духовного сближения между народами мира. Благодаря Съезду международное сообщество признает, что мир, справедливость и гармония никогда не должны восприниматься как должное. Напротив, устойчивый и прочный мир, основанный на доверии, взаимном уважении, правах человека и достоинстве для всех, должен взращиваться каждый день.

Я приветствую запуск подобных инициатив по всему миру, поскольку я верю в силу веры и духовных лидеров, которые направляют своих верующих к всеобщему миру, безопасности и стабильности, подтверждая наши общие человеческие ценности и нашу коллективную приверженность духовному и социальному развитию человечества. Для многих вера неразрывно связана с надеждой и стойкостью. Я мог бы поведать многочисленные примеры того, как религиозные и духовные лидеры и верующие люди предлагают позитивные нарративы в ответ на ненависть и разделение, которые распространяются в их соответствующих сообществах, а также в интернете, укрепляя доверие, способствуя диалогу и призывая к единству, солидарности и взаимопониманию.

- По-Вашему мнению, в чем уникальность Съезда?

- Я выражаю признательность правительству Казахстана за то, что оно взяло на себя инициативу в продвижении диалога между цивилизациями и религиями, в том числе посредством создания Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Неслучайно, что такой важный межконфессиональный форум, как Съезд, появился в Казахстане, где мирно сосуществуют 18 религий и более 100 этнических групп на протяжении столетий.

С 2003 года Съезд содействует диалогу между конфессиями и культурами в поисках решений самых сложных проблем нашего времени. Например, межконфессиональная платформа имеет решающее значение для наведения мостов между христианством, исламом и другими религиозными общинами в то время, когда терроризм и религиозный экстремизм угрожали углубить раскол между ними. Таким образом, миссия, цели и приоритеты Съезда имеют особое значение для миссии, целей и приоритетов Альянса цивилизаций ООН.

- Насколько важен межрелигиозный и межконфессиональный диалог в контексте современных вызовов? Как, по-вашему мнению, межрелигиозный диалог должен развиваться в будущем?

- Межкультурный, межконфессиональный и межрелигиозный диалог имеет решающее значение не только для устранения коренных причин радикализации, но и как инструмент против расизма, ксенофобии, антисемитизма, антиисламской ненависти и другим формам религиозной нетерпимости, которые подпитывают друг друга и разжигают экстремизм. К сожалению, ни один регион в мире не застрахован от угрозы экстремизма.

Совсем недавно резкие изменения в геополитическом ландшафте, тенденция к однополярности и углубление разногласий по этническим, культурным и религиозным вопросам привели к возрождению дебатов о столкновении между Западом и остальным миром. Межрелигиозный диалог является одним из ключей к примирению в зонах конфликтов. Необходимо срочно создать условия для мира, включая восстановление доверия и обстановки взаимного уважения, в частности на Ближнем Востоке, чтобы различные сообщества могли воссоединиться и вести искренний и плодотворный диалог.

К сожалению, межрелигиозный и межкультурный диалог является жизнеспособным инструментом предотвращения конфликтов и дипломатии, который часто упускается из виду. Однако, как показала работа Альянса цивилизаций ООН, он имеет решающее значение в борьбе с изоляцией, недоверием и конфронтацией. На самом деле, я убежден, что межрелигиозный и межкультурный диалог окажется самым мощным вектором предотвращения и разрешения конфликтов в XXI веке. Отрадно, что социальные, культурные и религиозные вопросы стали более заметными в повестке дня международного сообщества.

Декларация Феса, принятая государствами-членами ООН на 9-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Марокко в ноябре 2022 года, подтвердила, что диалог между цивилизациями может играть важную роль в поиске общей почвы между цивилизациями, а также в признании неотъемлемого достоинства и равных прав всех людей. Доклад генсека ООН под названием «Наша общая повестка дня» призывает к активизации многостороннего подхода, признающего важность религиозных лидеров и религиозных организаций среди широкого круга субъектов, которые могут и должны участвовать в коллективных действиях.

ООН проведет Саммит будущего на высоком уровне с 22 по 23 сентября 2024 года в Нью-Йорке, на котором мировые лидеры соберутся вместе, чтобы сформировать новый международный консенсус о том, как мы можем наилучшим образом защитить будущее и создать лучший мир. В настоящее время государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН ведут переговоры по историческому документу - «Пакту во имя будущего», который должен быть принят консенсусом до Саммита.

Я рад отметить, что развитие культуры мира; защита и продвижение культуры; искоренение всех форм расизма, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и всех форм нетерпимости должным образом признаются в межправительственных консультациях по «Пакту во имя будущего». Признание важности включения этих элементов в международную политику и правозащитные рамки дает мне надежду на то, что победит диалог, а не война, и что человечество достигнет устойчивого и прочного мира.

- Какие важные моменты Вы увидели в содержании Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий?

- Я поздравляю Казахстан с принятием такого документа, как «Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023–2033 годы». Это очень подробная дорожная карта, которая задает стратегический вектор на следующее десятилетие действий.

Поскольку молодежь и образование являются одними из основных столпов работы АЦ ООН, я был рад обнаружить в документе Концепции развития много областей сближения Альянса цивилизаций и Съезда в ближайшие годы. Как сказал казахский поэт Магжан Жумабаев: «Я верю в молодежь». Поскольку я разделяю это убеждение, я был тронут, увидев, какое большое значение Концепция развития уделяет молодежи, включая созыв Форума молодых религиозных лидеров со светской и духовной молодежью.

Я также приветствую план Съезда по содействию международному молодежному диалогу для решения проблем современных поколений. Я также вижу многообещающее предложение в Концепции развития по укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями, исследовательскими центрами, учеными и экспертами в интересах поддержки исследований межрелигиозных и межэтнических отношений, межрелигиозного диалога и взаимодействия, и роли религий в современном обществе. Реализация образовательных программ и развитие компетенций, знаний и навыков среди молодежи, которая участвует в межрелигиозном и межкультурном диалоге, имеют важное значение для продолжающихся усилий по построению взаимного уважения и понимания.

Наконец, я признаю, что Концепция развития признает первостепенную роль нашей структуры в снижении межкультурной напряженности и наведении мостов между общинами посредством межконфессионального и межкультурного диалога, а также то, что Съезд стремится укреплять свое сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН.