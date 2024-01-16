МИД Ирака отозвал посла в Иране из-за ударов по Эрбилю

Власти Иракского Курдистана сообщили, что жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения

Фото: mofa.gov.iq

Министерство иностранных дел Ирака отзывает для консультаций своего посла в Тегеране из-за обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль. Об этом говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иракского МИД.

Ранее иракское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с атакой КСИР по территории курдского автономного региона. В МИД подчеркнули, что эта атака является вопиющим нарушением суверенитета Республики Ирак и категорически противоречит принципам добрососедства.

Власти Иракского Курдистана сообщили, что жертвами ракетного удара стали четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения.

Сразу после начала обстрела была приостановлена работа международного аэропорта Эрбиля, в районе которого были сбиты три беспилотника.

В результате удара погибли курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи и четверо членов его семьи, сообщил бывший спикер парламента автономного региона Хемин Хаврами в X (ранее Twitter).

По информации Reuters, Дизайи занимался крупными операциями с недвижимостью и строительными проектами в Иракском Курдистане и был близок к семье премьер-министра автономии Масрура Барзани.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на местные источники, что удару также подверглись дом высокопоставленного сотрудника курдской разведки и один из центров курдских спецслужб в Эрбиле.