МИД разработал новые правила регистрации посольств и консульств

Регистрацию представительств и консульских учреждений в Казахстане, а также аккредитацию сотрудников и сопровождающих членов их семей, осуществляет МИД РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для регистрации представительств, а также консульских учреждений представительство, консульское учреждение направляют в министерство вербальную ноту об открытии представительств или консульских учреждений в РК.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения вербальной ноты осуществляет регистрацию представительства и консульского учреждения и направляет ответную вербальную ноту с приложением справки о регистрации представительств, а также консульских учреждений по адресу, указанному в вербальной ноте.

Для аккредитации сотрудников и сопровождающих их членов семьи, представительство, консульское учреждение направляют в МИД вербальную ноту с запросом об аккредитации указанных лиц.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 12 марта.