Мигранту бдительность не помеха

Одно за другим поступали обращения – от обладателя советского паспорта, от мигранта, попавшего с колото-резаными ранами в больницу, от несовершеннолетней, собравшейся к отцу в Европу, от иност­ранки – жены казахстанца, потерявшей документы, от мигранта, сбежавшего из трудового рабства…

Так, житель одной из соседних стран, возвращаясь в ноябре из России, куда ездил на заработки, откликнулся на предложение подзаработать и в Казахстане. Неожиданно для себя опытный строитель оказался в крестьянском хозяйстве, где разводят лошадей, в одном из районов Актюбинской области. Это дело ему было совершенно незнакомо, но его заставили ухаживать за табуном. Иначе, как было сказано, он со своим упрямым характером попадет на кладбище неподалеку, где уже находятся подобные настырные предшественники. И искать в степи его никто не будет.

Далеко не молодому человеку, оказавшемуся в незнакомом месте не по своей воле, оставалось лишь молиться о спасении. От стресса пропал аппетит до такой степени, что мужчина не чувст­вовал голода и стал быстро худеть. Не имея теплой одежды, в наступившие предзимние холода он постоянно мерз. Однажды, когда отказался пасти скот, его избили, переломав кости. Поняв, что от такого работника проку больше не будет, «рабовладелец», выдал ему 24 тыс. тенге и отправил в Актобе.

В городе иностранец сразу направился в прокуратуру. Там приняли заявление об избиении и настояли на медосмотре. В итоге врачи выявили перелом ключицы и другие последствия физических издевательств, о чем были уведомлены полицейские. Но в больнице мужчина, собиравшийся вернуться на родину, причиной переломов вдруг стал называть нечаянное падение. Однако к делу уже подключилась миграционная служба, выявилось нарушение сроков пребывания иностранца в нашей стране. Для выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники выехали в район, где и стали известны все подробности…

– Высокий профессионализм и человечность проявили дежурный прокурор, сотрудники миграционной службы. Обычно в ходе оперативно-профилактических мероприятий все происходит быстро: выявили нарушителей закона, состоялся суд, последовала депортация. В задержанном мигранте полицейские чаще видят нарушителя. На этот раз все оказалось иначе. Такое отношение, когда госслужащие проявили неравнодушие к судьбе человека, попавшего в беду, вызывает уважение. Пока возбуж­дено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью, но нас уверили, что отдельное производство будет и по торговле людьми, – поделилась директор ОФ «Дәріс-2016» Гульнур Идигеева.

Она также добавила, что пострадавший находится в безопасном месте в ожидании завершения следствия. Мужчина нуждается в медицинской помощи, и в данное время решается вопрос о его госпитализации.

– Прежде были проблемы с пониманием того, что такое торговля людьми, насколько уязвимо положение потенциальной жертвы. Ясность появилась с принятием Закона «О противодействии торговле людьми» в июле прошлого года, – говорит общественница. – Раньше полицейские под рабством понимали наличие чуть ли не цепей у жертвы, отсутствие возможности свободного передвижения. Отвечая на вопрос, почему не звонили на 102, пострадавшие часто ссылались на отдаленность места содержания, на отсутствие телефона. Запуганный мигрант также подозревал дружеские отношения между участковым и работодателем. Многие, испытав большой страх, просят нашего присутствия, когда решаются их проблемы, их судьбы.

Случай, о котором мы рассказали, показывает: закон меняет ситуацию, новый алгоритм действий работает. Мы проводим тренинги для разъяснения всех новшеств. К примеру, пограничники должны не только проверять документы тех, кто пересекает государственную границу, но и обращать внимание на подозрительные детали. На взрослого мужчину, рядом с которым девушка или несовершеннолетний в подавленном состоянии. Уточнять степень родства, причину настроения. Нужна особая бдительность, как и в данном случае, когда прокурор обратил внимание на болезненное состояние мигранта.

Есть и другие примеры.

…Гражданка другого государства состоит в официальном браке с гражданином Казахстана уже лет пятнадцать. У них есть дети. Однажды у нее украли сумочку с документами. Восстановить их сразу она не смогла, так как ухаживала за новорожденным ребенком. Время упущено. И теперь она боится обращаться в миграционную службу из-за страха депортации. Однако сущест­вует конвенция, подписанная нашей страной, по которой мигрантке, которая состоит в браке с гражданином РК, помогут оформить или восстановить нужные документы. Принцип «закон и порядок» актуален всегда.

…Житель Хобдинского района приехал в офис «Дәріс-2016» с племянником, который до сих пор живет с паспортом советского образца. До сегодняшнего дня он не выезжал за пределы родного села, не обращался за медицинской помощью, не получал пенсию. Он не является граж­данином другой страны. Возможно, не документированы его дети. Такие люди встречаются время от времени. Помогая им, очень долго приходится ждать официальных подтверждений. Сами они за помощью не обращаются, не желая быть обузой для близких, стараются избегать финансовых трат.

И еще один интересный случай. Владе было четыре года, когда она приехала в Казахстан с мамой, которая развелась с мужем – гражданином одной из европейских стран. Достигнув возраста, когда может принимать самостоятельное решение, девушка решила жить с отцом. С ним она общалась только через видеозвонок, языка его страны девушка не знает. Сейчас ОО «Дәріс-2016» помогает и этим людям.

Гульнур Идигеева говорит, что сущест­вуют проблемные моменты и с казах­станцами, выезжающими на сезонную работу за рубеж: в Великобританию, Южную Корею, Россию.

– Оказалось, у нас нет практики предвыездной подготовки, как в соседних странах, где это дело налажено. Возможно, предстоит учиться у них, осваи­вать новый опыт. Многие казахстанцы не имеют информации о консульствах, куда можно обратиться. Не догадываются проверить, насколько благонадежна та фирма, куда они едут трудоустраиваться. Люди ведут себя слишком самоуверенно. А ведь человек может оказаться совершенно не в той стране, куда направлялся изначально. К примеру, к нам обратился парень, который собирался в Турцию, а оказался в Египте. Особенно осторожными следует быть женщинам, – говорит Гульнур Идигеева.

Особо отметим, что общественное объединение «Дәріс-2016» давно заслужило авторитет далеко за пределами региона. Его добрые дела на слуху, а контакты переходят из рук в руки. В прошлом году организация удостоена премии НПО Министерства культуры и информации в номинации «Защита прав, законных интересов граждан и организаций». Остается пожелать волонтерам новых побед в их напряженной, трудной и очень нужной повседневной работе.