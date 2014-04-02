Политика
Миграционные коллизии

По словам чиновника, легальные способы остаться в Евросоюзе на данный момент «слишком ограничены», что вынуждает мигрантов добираться на континент, рискуя жизнью, а также жить в подполье.

Эксперты считают, что вопрос миграции остро встанет на апрельских выборах в Европарламент. На данный момент социологи прогнозируют успех партиям, не приветствующим миграцию в ЕС.

МУС обвинили в предвзятости

Вице-президент ЮАР предложил создать африканский аналог Международного уголовного суда, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В представлении многих африканских стран МУС предвзято относится к африканцам. Я считаю, что Африке нужен собственный суд, который будет рассматривать обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности», – заявил Кгалема Мотланте. По его мнению, Запад навязывает свои нормы остальному миру.

Вице-президент также отметил, что если подсудимый не сможет добиться справедливости в Африканском суде, у него всегда будет возможность обратиться в МУС.

19 Кейс проверку не прошел

Полиция Святого Престола задержала двух иностранцев, попытавшихся открыть кредитую линию в Институте религиозных дел (банке Ватикана) под залог фальшивых облигаций на астрономическую сумму.

Швейцарской гвардии удалось вовремя остановить парочку злоумышленников, которые намеревались обманным путем проникнуть через главный вход в ватиканский банк, доступ в который строго ограничен.

Мужчины средних лет, появившиеся у ворот этого финансового учреждения в деловых костюмах и заявившие гвардейцам, что у них назначена встреча с «кардиналами», сразу же попали под подозрение. Мало того, что их имен и фамилий не оказалось в специальном списке, так «бизнесмены» сами, по словам представителей жандармерии, «выдали себя» своим слишком нервным и взволнованным поведением. Все встало на места после обязательного досмотра, предусмотренного в банках подобного уровня. Благодаря «просвечиванию» в кейсе одного из мошенников были вовремя выявлены, а затем и изъяты поддельные ценные бумаги иностранных компаний общей стоимостью три триллиона евро. 

20 Президент пообещал поблажку

Президент Франции Франсуа Олланд утвердил бывшего главу МВД Манюэля Вальса в должности премьер-министра страны. Он пришел на смену Жану-Марку Эйро, отправленному в отставку после провала правящей Социалистической партии на состоявшихся на днях муниципальных выборах, сообщает агентство Reuters.

Олланд взял ответственность за поражение своей партии и в телеобращении к французам прокомментировал итоги голосования фразой «Я понял ваше послание». В своей речи президент Франции назвал важнейшими задачами нового правительства уменьшение налогов для населения и снижение финансовой нагрузки на предпринимателей для создания рабочих мест. Кроме того, глава государства пообещал сокращение дополнительных расходов по заработной плате и улучшение социальных гарантий прежде всего в сфере здравоохранения.

По мнению Олланда, партнерам в ЕС необходимо разъяснить, какие усилия предпринимает Франция, чтобы добиться экономического роста. Это следует учитывать, когда речь идет о соблюдении Парижем финансовой дисциплины.

Отменяется торговый «пацифизм»

Япония прекращает свою политику фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, передает ИТАР-ТАСС. Взамен правительство страны приняло новые принципы, связанные с поставками за рубеж вооружения.

Отныне на японское вооружение могут рассчитывать государства, которые не находятся в состоянии военного конфликта или под действием ограничительных санкций СБ ООН. При этом оружие, поставляемое Страной восходящего солнца, должно способствовать обеспечению мира и безопасности Японии.

В 1967 году Токио принял три принципа экспорта оружия – его запрещалось продавать коммунистическим государствам, странам, находящимся под действием санкций ООН или находящимся в конфликтах. В 1976 году правительство Японии объявило, что фактически полностью отказывается от таких поставок в соответствии со своей пацифистской внешней политикой. Однако затем появлялись некоторые исключения – в первую очередь для США.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,
фото АФП

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