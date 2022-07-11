Общество
Миграционный «маятник»
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Как определить истинную численность жителей пригородного поселка, где кроме старожилов и зарегистрированных новоселов проживает масса гастарбайтеров – участников «маятниковой» миграции?

Поясним значение термина: миграционный «маятник» означает ситуацию, когда масса людей еже­дневно утром уезжает из пригорода на работу в город, а вечером возвращается обратно. Состав этого контингента часто меняется. По данной причине долгие годы для местных властей «маятниковая» категория обитателей пригородов оставалась малоизученной и не числилась в местных регистрационных базах. 


Дело в том, что подавляющая часть людей, работающих в городе, предпочитает там же и регистрироваться, а населенные пункты близ городов служат им «спальными районами». И все же выявить, наконец, истинное чис­ло сельских «горожан» удалось, и помогла в этом… пандемия. 


Как известно, она сопровождалась жесткими карантинными ограничениями, и, чтобы попасть на работу, скажем, в Нур-Султан, человеку из пригорода требовалось предъявить на блокпостах справку из сельского акимата. Документ должен был подтвердить, что его податель действительно проживает в пригороде. Соответствующие справки выдавали и в поселке Шортанды, который отделяют от столицы чуть более 70 км.


– До пандемии в компьютерной базе поселка было зарегистрировано 6 600 человек, – рассказал аким Шортанды Серик Мамбет­улы Цэрэг. – Когда начались карантинные ограничения, к нам стали массово обращаться люди за справками о том, что они проживают именно здесь. Данные получателей этих документов заносились в компьютерную базу местного акимата. В результате за период пандемии численность населения Шортанды «выросла» с 6 600 человек до 11 500 человек, то есть почти на 5 000. Таким образом, благодаря карантинному режиму мы смогли установить более-менее точное число жителей. И эта информация стала очень полезной при планировании дальнейшей работы. 


Если говорить о поселке Шортанды, то привлекателен он не только как «спальный район». Находится немало желающих по-настоящему пустить здесь корни. Как рассказал аким Серик Мамбетулы Цэрэг, за 2021 год и пять месяцев 2022-го к ним по программе «С дипломом – в село!» переехало 60 молодых специалис­тов. В их числе педагоги, медики, специалисты сельского хозяйст­ва и госслужащие. Последние были включены в госпрограмму с начала 2022 года.
Всем юношам и девушкам, решившим начать карьеру с сельских территорий, были выплачены подъемные. Кроме того, желающим купить на новом месте жилье предоставлялся льготный кредит. По словам акима, отказ в кредитовании оказывался возможен лишь в случае, если у претендента уже имелся непогашенный заем. Только устранив все банковские «хвос­ты», он мог рассчитывать на доступ к кредиту.


Вне государственной программы, за свой счет и по своей воле приехали в Шортанды шесть семей – 37 взрос­лых и детей из Мангистауской области. Есть новые люди из других регионов страны и даже столицы. 
Кстати, все чаще тянет поближе к земле людей, проживших много лет в городе, когда они выходят на пенсию. Ну а кто-то едет задолго до заслуженного отдыха и пытается найти себя здесь. 


Одного из вчерашних горожан довелось встретить на строительном объекте, где он работает экскаваторщиком. Владимир Несмеянов поведал свою историю. Родился и вырос он в Целинограде, тогда еще просто областном центре. Там же прошла большая часть сознательной жизни. 


По роду занятий он больше был связан с техникой – работал механиком, экскаваторщиком. Имелось и жилье – частный дом на правобережье столицы. Казалось бы, чего еще надо: живи-поживай, но потянуло к земле. Поэтому, продав дом, стал коренной горожанин сельским жителем.


– Мне здесь нравится больше, – поделился настроениями и планами Владимир. – Жизнь спокойная, нет суеты. Вот огородом занимаемся, высадили овощи. Еще завели кур, скоро они начнут нести яйца. Дом у меня сейчас саманный, поэтому буду строить новый, на этой же усадьбе. Нынче залью фундамент, начну стройку и постепенно буду поднимать стены. У нас будут все блага цивилизации: горячая и холодная вода, душ, туалет. 


Планы главы семейства поддерживает его супруга Снежана. По ее словам, хотя их прежнее жилье и находилось в частном секторе столицы, но для грядок с огурцами и картофелем в городской гуще мес­та не было. 


Ну а в Шортанды всем этим можно заниматься сполна. Кстати, перебраться за город решил и брат Владимира.
Вот такими переменами живет нынче пригородный поселок. В плане глобальном этот процесс уже окрестили формированием городских агломераций. Одной из них в нашей стране является столица и прилегающие к ней территории, включая населенные пункты. 


Параллельно идет пополнение молодыми кадрами и сел, кто-то уже в зрелом возрасте возвращается к своим истокам. Хорошо, если такое миграционное движение, вопреки былому, убавляющему сельское население, коснется и наших отдаленных районов, вдохнет в них жизнь.

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