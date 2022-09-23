Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась церемония награждения лучших руководителей года. "Лучшим CEO года" в пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, сообщает Kazpravda.kz.

Михаил получил награду "За лучший клиентский опыт".

"Спасибо жюри за признание результатов работы всей нашей команды. Нас вдохновляет прежде всего миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты, которые улучшают жизнь казахстанцев. И мы руководствуемся принципом "что хорошо для Казахстана и казахстанцев, хорошо для Kaspi.kz". Мы невероятно гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, полностью созданная в Казахстане. Мы и дальше будем стараться радовать и удивлять казахстанцев самыми современными, простыми и удобными онлайн сервисами. Благодарю наших любимых клиентов за то, что вы с нами!" - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum.

В составе совета: Ораз Жандосов (председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана), Андрей Беклемишев (региональный директор IDC Центральная Азия), Елена Бахмутова (председатель Света Ассоциации финансистов Казахстана), Екатерина Бенджамин (глава представительства IFC), Ержан Досымбеков (глава аудиторской компании Grant Thornton), Ерлан Досымбеков (глава EY Казахстан) и Сакен Жумашев (глава KPMG Казахстан).

Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе также 5 лет подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey, который ежегодно проводит ведущая международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).