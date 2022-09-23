Общество , Технологии
Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась церемония награждения лучших руководителей года. "Лучшим CEO года" в пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, сообщает Kazpravda.kz.

Михаил получил награду "За лучший клиентский опыт".

"Спасибо жюри за признание результатов работы всей нашей команды. Нас вдохновляет прежде всего миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты, которые улучшают жизнь казахстанцев. И мы руководствуемся принципом "что хорошо для Казахстана и казахстанцев, хорошо для Kaspi.kz". Мы невероятно гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, полностью созданная в Казахстане. Мы и дальше будем стараться радовать и удивлять казахстанцев самыми современными, простыми и удобными онлайн сервисами. Благодарю наших любимых клиентов за то, что вы с нами!" - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. 

В составе совета: Ораз Жандосов (председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана), Андрей Беклемишев (региональный директор IDC Центральная Азия), Елена Бахмутова (председатель Света Ассоциации финансистов Казахстана), Екатерина Бенджамин (глава представительства IFC), Ержан Досымбеков (глава аудиторской компании Grant Thornton), Ерлан Досымбеков (глава EY Казахстан) и Сакен Жумашев (глава KPMG Казахстан).

Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе также 5 лет подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey, который ежегодно проводит ведущая международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

 

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Жилье есть, но очень дорогое
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
По современным стандартам
Из чего сделаны алматинцы
Казахстан: с достоинством по жизни
Быть верными принципам демократии
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
Интересные находки «Прииртышья»
История в 3D-формате
О бизнесменах замолвите слово
Старт нового электорального цикла
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Открытость, ответственность, инклюзивность
Логика конституционной реформы
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Общество , Технологии
Ветровую электростанцию за счёт частных инвесторов построят…
Общество
Схрон с оружием нашли в Таразе
Общество
Двадцать дежурных спецЦОНов будут работать по субботам в Ка…
Общество
Более 14 млн тенге пытался незаконно вывезти иностранец из …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]