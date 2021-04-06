Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe
Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2021, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC), сообщает Kazpravda.kz.
Стоит отметить, что Михаил признан лучшим руководителем в третий раз подряд.
"Спасибо всем за оценку нашей работы и компании PwC за организацию исследования. Это очередное признание всей нашей потрясающей команды, которая создает инновационный сервис и улучшает жизнь нашим клиентам. В прошлом году мы сделали успешное IPO Kaspi.kz, поставили Казахстан на мировую карту инноваций и значительно увеличили привлекательность страны для международных инвесторов. Мы, со своей стороны, обещаем и дальше продолжать приятно удивлять наших клиентов новым инновационным сервисом мирового уровня", - прокомментировал свой успех Михаил Ломтадзе.
В опросе приняли участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты отметили успешный выход Kaspi.kz на IPO, профессионализм команды, технологичность компании и стратегическое видение руководителя Kaspi.kz.
PwC проводит данное исследование по всему миру уже 24 года и последние 9 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.
Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте PwС.