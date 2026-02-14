Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Олимпиада
370

По итогам двух программ: короткой и произвольной - он набрал рекордные 291,58 балла, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Getty Images

Шайдоров начал свое выступление с невероятного каскада из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер, потом зашёл на квад-лутц, хоть и сделал его на минус.

А после этого казахстанского фигуриста было уже не остановить: четверной флип и два квад-тулупа, один в комбинации, второй триксель и каскад 3+2 с лутцем и акселем. За технические элементы набрал он 114,68, невероятный результат!

Серебряным и бронзовым призерами стали фигуристы из Японии - Юма Кагияма и Сюн Сато.

Это первая золотая медаль в истории фигурного катания для Казахстана на Олимпиадах! Браво, Миша!

#олимпиада #фигурное катание #Шайдоров

Читайте также

На Олимпиаде задержали беглого преступника
Драмы на склонах, надежды на льду
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Сноубордист из Австралии сломал шею на Олимпиаде - 2026

