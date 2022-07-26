Миллион тенге с пенсионных отчислений коллеги присвоила бухгалтер в ВКО

Полицейские выявили факт совершения мошенничества, жертвой махинаций стала 55-летняя жительница Усть-Каменогорска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.

Полицейские установили, что с ноября 2019 по май 2022 года 47-летняя бухгалтер, преследуя наживу, не перечислила в пенсионный фонд потерпевшей 1 000 000 тенге.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников криминальной полиции подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где созналась в содеянном. В отношении злоумышленницы была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - отметили в департаменте.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК, добавили в полиции.