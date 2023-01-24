Минэкологии учитывает ремонтные работы только республиканских гидротехнических сооружений – премьер

При этом, как отметил Алихан Смаилов, коммунальные и частные водохранилища и дамбы остаются без внимания на протяжении многих лет.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по подготовке к паводковому периоду рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. О текущей ситуации и планах работы в регионах рассказали акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Западно-Казахстанской – Нариман Турегалиев, Туркестанской – Дархан Сатыбалды и Северо-Казахстанской – Айдарбек Сапаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Заслушав выступающих, премьер-министр подчеркнул, что обильные снегопады в горных и равнинных районах республики усилили вероятность возникновения подтоплений при резком приходе тепла. Так, в зоне паводкового риска находятся 255 населенных пунктов и более 100 тысяч домов.

«Уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и размыва дорог в Актюбинской и Алматинской областях. Более того, по прогнозам в феврале на юге могут быть выше нормы температура воздуха и уровень осадков, а это прямая угроза паводков. Поэтому акиматам южных регионов уже сейчас нужно кардинально активизировать работу по противопаводковым мероприятиям», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства указал, что на сегодня в регионах не обеспечена полная готовность к паводковым ситуациям. При этом отдельные системные меры не принимаются в течение уже продолжительного периода. Он отметил, что акимам всех регионов необходимо обеспечить своевременный вывоз снега, в том числе в сельских населенных пунктах.

По мнению главы Правительства, особое опасение также вызывает состояние гидротехнических сооружений. Он указал на то, что Минэкологии учитывает ремонтные работы только республиканских сооружений. При этом коммунальные и частные водохранилища и дамбы остаются без внимания на протяжении многих лет.

«Необходимо установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений. Уже сейчас надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер поручил обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий, в том числе готовность сил и средств, создать соответствующие оперативные штабы, а также организовать постоянный взаимообмен сведениями с приграничными государствами о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках.