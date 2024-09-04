Новые тарифы на энергию ВИЭ предлагает Минэнерго

Энергетика
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Венера Баталова
корреспондент

Предельные цены на электроэнергию от возобновляемых источников на 2025 год составят 59,7 тенге за кВт/ч, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект приказа «Об утверждении фиксированных тарифов» в рамках закона «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» появился на портале «открытые НПА».

Согласно документу, минимальный из предельных тарифов на энергию, полученную от ВИЭ, предлагается установить для ветровых электростанций, за исключением фиксированного тарифа для проекта ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» мощностью 100 МВт – 22,68 тенге кВтч без учета НДС.

При этом максимальный тариф, полученный от ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» - 59,7 тенге за кВт/ч.

Энергия, полученная от фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), для преобразования энергии солнечного излучения, для преобразования энергии ветра, будет стоить 34,61 тенге.

Электричество от гидроэлектростанций - 41,23 тенге, от биогазовых установок - 32,23 тенге за кВт/ч.

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