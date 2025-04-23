На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития газовой отрасли. Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил об основных показателях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минэнерго, добыча газа по итогам 2024 года составила 59 млрд кубометров. План добычи на 2025 год составляет 62,8 млрд кубометров. Добыча газа за I квартал 2025 года составила 17,2 млрд кубометров.



Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

«Объем производства товарного газа за 2024 год составил 28,7 млрд кубометров. План производства на 2025 год составляет 29,4 млрд кубометров. За I квартал 2025 года произведено 7,3 млрд кубометров», — отметил Ерлан Аккенженов.

Он добавил, что на внутренний рынок в 2024 году было поставлено 21,2 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2025 год составляет порядка 21,3 млрд кубометров.



За 2024 год объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,7 млн тонн. План на 2025 год составляет 1,7 млн тонн и по итогам I квартала 2025 года произведено порядка 0,5 млн тонн, или 107,7% в сравнении с 2024 годом.

Ерлан Аккенженов также доложил о планах по увеличению объемов производства товарного газа. По его данным, по прогнозному балансу газа РК, объем выработки товарного газа устойчиво растет. С 28,7 млрд кубометров в 2024 году будет увеличение до 34,6 млрд кубометров к 2030 году.

«Сегодня Казахстан активно развивает геологоразведочные работы в газовой отрасли. Одним из главных приоритетов является увеличение объемов разведанных запасов углеводородов. В рамках этого QazaqGaz ведет работы по 15 участкам недр, которые в настоящее время включаются в Программу управления государственным фондом недр (ПУГФН)», — отметил министр.

Ерлан Аккенженов добавил, что на сегодня имеются соглашения QazaqGaz по проведению геологоразведочных работ потенциальными инвесторами АО «Нефтяная компания «КОР» на участке «Аккудук» и «Шалкар», с компанией Chevron (США) на участке КТ-III, с ТОО «КазАзот» на участке Северный-2, а также ведутся переговоры c АО «СНПС-Актобемунайгаз» по участку Северный-1.



Помимо этого, имеется заинтересованность потенциального инвестора Gas Solution по участкам «Самтыр Северный» и «Самтыр Южный».



По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют порядка 535,5 млрд кубометров суммарной стоимостью 200 млрд тенге.

«Вместе с тем, в период с 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4-х газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год, а также завод КазГПЗ в г. Жанаозен мощностью 900 млн кубометров в год»,— сообщил министр.

По его словам, для строительства газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Кашаган привлечен Катарский инвестор UCC Holding. В настоящее время между АО «НК «QazaqGaz» и «UCC Holding» ведутся согласования финальных условий реализации данных проектов.



Реализация проекта строительства ГПЗ Карачаганак будет осуществляться за счет средств Оператора.