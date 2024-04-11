Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранцев

Министерство энергетики РК подготовило проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Минэнерго сообщили, что в настоящее время в связи с госрегулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов в другие страны.

«Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки цена остается прежней - 205 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр», - говорится в пресс-релизе.

Документом предполагается, что цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составит 315 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

«Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними», - говорят в Минэнерго.

Проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» для обсуждения и предложений всех заинтересованных сторон. Итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учетом предложений заинтересованных сторон.

Министерство энергетики РК также сообщает, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.